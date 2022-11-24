مباشر كأس العالم - أوروجواي (0) - (0) كوريا الجنوبية.. نونيز يهدر

الخميس، 24 نوفمبر 2022 - 14:51

كتب : FilGoal

داروين نونيز - أوروجواي أمام كوريا

يلعب منتخب كوريا الجنوبية ضد أوروجواي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة لكاس العالم 2022.

ويستضيف استاد المدينة التعليمية مباراة كوريا الجنوبية ضد أوروجواي.

ويقدم FilGoal.com متابعة حية ومباشرة لمباراة كوريا الجنوبية وأورجواي.

أخبار متعلقة:
مؤتمر سيسيه: مواجهة قطر تختلف عن هولندا.. وثقتي في ميندي عمياء تشكيل أوروجواي - نونيز وسواريز أساسيان ضد كوريا الجنوبية.. وكافاني على دكة البدلاء أسطورة ألمانيا: سنودع كأس العالم في هذه الحالة تشكيل كوريا – سون أساسي.. وثنائي مايوركا وولفرهامبتون على الدكة أمام أوروجواي

لمتابعة مباراة كوريا الجنوبية ضد أوروجواي دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

--------------------------------------------

ق22: نونيز يهدر فرصة خطيرة بعد عدم قدرته على السيطرة على الكرة

ق19: تسديدة من فالفيردي من داخل منطقة الجزاء فوق العارضة

ق16: حذر متبادل بين الفريقين

بداية المباراة

كاس العالم منتخب كوريا الجنوبية منتخب أوروجواي
نرشح لكم
كرنفال كأس العالم - يان سومر "ملك ضربات الجزاء" يقود سويسرا نحو كتابة التاريخ فابينيو: فرنسا المرشح الأكبر للتتويج بـ كأس العالم مؤتمر كوليبالي: لا يمكننا لوم ميندي أو الحكام.. وماني يتواصل معنا دائما مؤتمر سيسيه: مواجهة قطر تختلف عن هولندا.. وثقتي في ميندي عمياء تشكيل أوروجواي - نونيز وسواريز أساسيان ضد كوريا الجنوبية.. وكافاني على دكة البدلاء تشكيل كوريا – سون أساسي.. وثنائي مايوركا وولفرهامبتون على الدكة أمام أوروجواي أسطورة ألمانيا: سنودع كأس العالم في هذه الحالة نيران صديقة
أخر الأخبار
كرنفال كأس العالم - يان سومر "ملك ضربات الجزاء" يقود سويسرا نحو كتابة التاريخ 35 ثاتيه | قطر 2022
فابينيو: فرنسا المرشح الأكبر للتتويج بـ كأس العالم 31 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر كوليبالي: لا يمكننا لوم ميندي أو الحكام.. وماني يتواصل معنا دائما 36 دقيقة | قطر 2022
مباشر كأس العالم - أوروجواي (0) - (0) كوريا الجنوبية.. نونيز يهدر 40 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر سيسيه: مواجهة قطر تختلف عن هولندا.. وثقتي في ميندي عمياء 47 دقيقة | قطر 2022
تشكيل أوروجواي - نونيز وسواريز أساسيان ضد كوريا الجنوبية.. وكافاني على دكة البدلاء ساعة | قطر 2022
تشكيل كوريا – سون أساسي.. وثنائي مايوركا وولفرهامبتون على الدكة أمام أوروجواي ساعة | قطر 2022
أسطورة ألمانيا: سنودع كأس العالم في هذه الحالة ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من رونالدو بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد 2 موعد حفل افتتاح كأس العالم 2022.. القنوات الناقلة 3 بيان من الاتحاد الألماني يشرح سر الصورة الجماعية للماكينات قبل مباراة اليابان 4 ثُريا على حق