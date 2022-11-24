مباشر كأس العالم - أوروجواي (0) - (0) كوريا الجنوبية.. نونيز يهدر
الخميس، 24 نوفمبر 2022 - 14:51
كتب : FilGoal
يلعب منتخب كوريا الجنوبية ضد أوروجواي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة لكاس العالم 2022.
ويستضيف استاد المدينة التعليمية مباراة كوريا الجنوبية ضد أوروجواي.
ويقدم FilGoal.com متابعة حية ومباشرة لمباراة كوريا الجنوبية وأورجواي.
لمتابعة مباراة كوريا الجنوبية ضد أوروجواي دقيقة بدقيقة اضغط هنا.
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ق22: نونيز يهدر فرصة خطيرة بعد عدم قدرته على السيطرة على الكرة
ق19: تسديدة من فالفيردي من داخل منطقة الجزاء فوق العارضة
ق16: حذر متبادل بين الفريقين
بداية المباراة
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