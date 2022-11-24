مباشر كأس العالم - أوروجواي (0) - (0) كوريا الجنوبية.. نونيز يهدر

يلعب منتخب كوريا الجنوبية ضد أوروجواي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة لكاس العالم 2022.

ويستضيف استاد المدينة التعليمية مباراة كوريا الجنوبية ضد أوروجواي.

ويقدم FilGoal.com متابعة حية ومباشرة لمباراة كوريا الجنوبية وأورجواي.

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بداية المباراة