انتهت في كأس العالم - أوروجواي (0) - (0) كوريا الجنوبية.. نقطة لكل فريق

الخميس، 24 نوفمبر 2022 - 14:51

كتب : FilGoal

فيديريكو فالفيردي أمام سون هيونج مين - أوروجواي ضد كوريا الجنوبية

يلعب منتخب كوريا الجنوبية ضد أوروجواي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة لكاس العالم 2022.

ويستضيف استاد المدينة التعليمية مباراة كوريا الجنوبية ضد أوروجواي.

ويقدم FilGoal.com متابعة حية ومباشرة لمباراة كوريا الجنوبية وأورجواي.

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لمتابعة مباراة كوريا الجنوبية ضد أوروجواي دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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نهاية المباراة

ق5+90 كيم حارس كوريا الجنوبية يبعد محاولة أخيرة من إدينسون كافاني على المرمى

ق90 سون هيونج مين يرد على محاوة فالفيردي بتسديدة قوية مرت بقليل بجوار المرمى

89 تسديدة صاروخية من فريدريكو فالفيردي ترتطم بالقائم

ق86 عرضية من رودريجو بينتانكور على راس داروين نونيز لكن الكرة تمر بسلام على دفاع كوريا الجنوبية

ق81 داروين نونيز يستلم الكرة ويسدد في الزاوية البعيدة لكنها تمر بقليل بجوار المرمى ليضيع هدف محقق

ق77 تسديدة قوية من تشوي جاي سانج تمر بجوار مرمى أوروجواي بقليل

ق70 عرضية خطيرة من فريدريكو فالفيردي يبعدها دفاع كوريا الجنوبية قبل أن تصل إلى إدينسون كافاني

ق64 إدينسون كافاني يشارك على حساب لويس سواريز

ق63 انطلاقة خطيرة من داروين نونيز ويرسل كرة عرضية ينقذها كيم حارس كوريا الجنوبية

ق 62 محاولات مستمرة من منتخب كوريا الجنوبية على مرمى أوروجواي

ق55 دفاع منتخب كوريا الجنوبية ينقذ عرضية خطيرة من لويس سواريز

ق51 سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجريات اللعب

انطلاق الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق43: القائم يمنع الهدف الأول لأوروجواي بعد عرضية من فالفيردي ورأسية من جودين

ق34: عرضية خطيرة تصل إلى هوانج الذي سدد بقوة فوق القائم

ق22: نونيز يهدر فرصة خطيرة بعد عدم قدرته على السيطرة على الكرة

ق19: تسديدة من فالفيردي من داخل منطقة الجزاء فوق العارضة

ق16: حذر متبادل بين الفريقين

بداية المباراة

كاس العالم منتخب كوريا الجنوبية منتخب أوروجواي
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