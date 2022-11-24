مباشر كأس العالم - الكاميرون (0)-(0) سويسرا.. سومر يتألق مجددا

الخميس، 24 نوفمبر 2022 - 11:37

كتب : FilGoal

سويسرا - الكاميرون

يفتتح منتخب الكاميرون مبارياته في كأس العالم بمواجهة سويسرا ضمن المباريات الافتتاحية للمجموعة السابعة من البطولة.

وتضم المجموعة بجانب المنتخبين كل من البرازيل وصربيا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

أخبار متعلقة:
كأس العالم - مدرب كندا يكشف ما قاله للاعبيه عقب الخسارة من بلجيكا كأس العالم.. 3 خيارات أمام رينارد لتعويض ياسر الشهراني كرنفال كأس العالم – "ابن مخيم اللائجين".. ألفونسو ديفيز يرفض دخول تاريخ كندا كأس العالم - مارتينيز: كندا كانت أفضل منا.. فزنا باللقاء من خلال الخبرة وجودة حارسنا

===========

ق24 هجمة مرتدة للكاميرون ولكن تمريرات من اللاعبين تنتهي بركنية

ق14 تشوبو موتينج بمهارة فردية يتخطى مدافع سويسرا وسومر يتألق مجددا

ق13 مطالبات بركلة جزاء لإمبولو لاعب سويسرا ولكن تسلل

ق10 تسديدة من برايان مبومو يتألق أمام سومر وإكامبي يتابعها أعلى المرمى

ق10 لا خطورة

انطلاق المباراة

كأس العالم الكاميرون سويسرا
نرشح لكم
كأس العالم - موعد مباراة المغرب أمام بلحيكا.. القنوات الناقلة لوفرين: كأس العالم يفتقد وجود صلاح وماني ساوثجيت: كين جاهز لمواجهة إنجلترا.. ومباراة أمريكا مختلفة عن إيران شكوك حول لحاق نجم ألمانيا بمواجهة إسبانيا تشكيل سويسرا - سومر يحرس العرين أمام الكاميرون.. وزكريا على دكة البدلاء تشكيل الكاميرون – شوبو موتينج أساسي.. وأبو بكر احتياطي أمام سويسرا كرنفال كأس العالم – "ابن مخيم اللائجين".. ألفونسو ديفيز يرفض دخول تاريخ كندا كأس العالم.. 3 خيارات أمام رينارد لتعويض ياسر الشهراني
أخر الأخبار
كاميرا في الجول - ناشئ طنطا يرفض التخلي عن دروسه أثناء مباراة فريقه 12 دقيقة | الكرة المصرية
كأس العالم - موعد مباراة المغرب أمام بلحيكا.. القنوات الناقلة 20 دقيقة | قطر 2022
لوفرين: كأس العالم يفتقد وجود صلاح وماني 29 دقيقة | قطر 2022
أس: عودة رونالدو لـ ريال مدريد حلم مستحيل 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر كأس العالم - الكاميرون (0)-(0) سويسرا.. سومر يتألق مجددا 50 دقيقة | قطر 2022
ساوثجيت: كين جاهز لمواجهة إنجلترا.. ومباراة أمريكا مختلفة عن إيران 56 دقيقة | قطر 2022
شكوك حول لحاق نجم ألمانيا بمواجهة إسبانيا 58 دقيقة | قطر 2022
رئيس أسوان: سننسحب في تلك الحالة.. ولماذا يغيب الحكم المصري عن كأس العالم ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من رونالدو بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد 2 موعد حفل افتتاح كأس العالم 2022.. القنوات الناقلة 3 بيان من الاتحاد الألماني يشرح سر الصورة الجماعية للماكينات قبل مباراة اليابان 4 ثُريا على حق