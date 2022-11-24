مباشر كأس العالم - الكاميرون (0)-(0) سويسرا.. سومر يتألق مجددا

يفتتح منتخب الكاميرون مبارياته في كأس العالم بمواجهة سويسرا ضمن المباريات الافتتاحية للمجموعة السابعة من البطولة.

وتضم المجموعة بجانب المنتخبين كل من البرازيل وصربيا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

===========

ق24 هجمة مرتدة للكاميرون ولكن تمريرات من اللاعبين تنتهي بركنية

ق14 تشوبو موتينج بمهارة فردية يتخطى مدافع سويسرا وسومر يتألق مجددا

ق13 مطالبات بركلة جزاء لإمبولو لاعب سويسرا ولكن تسلل

ق10 تسديدة من برايان مبومو يتألق أمام سومر وإكامبي يتابعها أعلى المرمى

ق10 لا خطورة

انطلاق المباراة