انتهت كأس العالم - الكاميرون (0)-(1) سويسرا.. خسارة الأسود

يفتتح منتخب الكاميرون مبارياته في كأس العالم بمواجهة سويسرا ضمن المباريات الافتتاحية للمجموعة السابعة من البطولة.

وتضم المجموعة بجانب المنتخبين كل من البرازيل وصربيا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق95 كاستيليتو ينقذ هدفا محققا

ق74 خروج موتينج وإكامبي ونزول فينسنت أبو بكر وجورج نكودو

ق66 أونانا يتصدى لتسديدة فارجاس الرائعة

ق57 تشوبو موتينج يمر من الجانب الأيمن بمهارة فردية ولكن سومر بالمرصاد

ق48 جوووووووووول بريل إمبولو صاحب الأصول الكاميرونية يسجل لسويسرا ويرفض الاحتفال

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46 أكانجي يحول ركنية برأسية ولكن تمر بجوار القائم

ق35 فيدمر يتدخل وينقذ هدفا محققا أمام إكامبي

ق30 سومر ينقذ من أمام مارتن هونجلا وتتحول إلى ركنية

ق24 هجمة مرتدة للكاميرون ولكن تمريرات من اللاعبين تنتهي بركنية

ق14 تشوبو موتينج بمهارة فردية يتخطى مدافع سويسرا وسومر يتألق مجددا

ق13 مطالبات بركلة جزاء لإمبولو لاعب سويسرا ولكن تسلل

ق10 تسديدة من برايان مبومو يتألق أمام سومر وإكامبي يتابعها أعلى المرمى

ق10 لا خطورة

انطلاق المباراة