مواعيد مباريات الخميس 24 نوفمبر 2022.. انطلاقة البرازيل والبرتغال في كأس العالم

ينطلق مشوار منتخبي البرازيل والبرتغال في منافسات كأس العالم قطر 2022 اليوم الخميس.

وتقام أربع مباريات في ختام الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم.

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كأس العالم

تنطلق مباريات اليوم بمواجهة الكاميرون أمام سويسرا في تمام الثانية عشر ظهرا، ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس ماكس.

أما المباراة الثانية فبين منتخبي أوروجواي وكوريا الجنوبية في الثالثة عصرا.

وفي السادسة مساء يلعب منتخب البرتغال أمام غانا ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

وتختتم مباريات اليوم بمواجهة البرازيل أمام صربيا في التاسعة مساء.

كرة سلة

تختتم منافسات دوري رجال المرتبط لكرة السلة مساء اليوم الخميس.

وتقام مباراة المرتبط تحت 16 عاما بين الأهلي والاتحاد في تمام الخامسة مساء على صالة حسن مصطفى.

بينما مباراة الرجال بين الفريقين ستقام في السابعة والنصف مساء ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

وفي حال فوز فريق مرتبط الاتحاد ورجال الأهلي تقام مباراة فاصلة يوم الجمعة.