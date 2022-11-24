كأس العالم - رقم سلبي لمنتخب كندا بعد الخسارة أمام بلجيكا

خسر منتخب كندا أمام بلجيكا في كأس العالم، ليستمر الرقم السلبي الخاص به في المونديال.

ألفونسو ديفيز النادي : بايرن ميونيخ كندا

وفاز منتخب بلجيكا على كندا بهدف دون رد في الجولة الأولى للمجموعة السادسة لكأس العالم قطر 2022. (طالع التفاصيل)

وأصبح منتخب كندا ثالث المنتخبات في تاريخ كأس العالم الذي يخسر أول 4 مباريات له في المونديال دون أن يسجل أي أهداف.

وذلك بعد منتخبي اليونان وبوليفيا.

وأهدر ألفونسو ديفيز نجم بايرن ميونيخ فرصة تسجيل أول أهداف كندا في تاريخ كأس العالم، بعدما لم يسجل ركلة جزاء تصدى لها تيبو كورتوا حارس مرمى بلجيكا.

وشارك منتخب كندا مرة واحدة في كأس العالم 1986 ولم يحقق أي فوز ولم يسجل أي أهداف.

ويلعب منتخب كندا أمام كرواتيا في الجولة الثانية من دور المجموعات يوم 27 نوفمبر الجاري.

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