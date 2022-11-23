نملك آخرون جاهزون.. منتخب الدنمارك يعلن استبعاد ديلايني من كأس العالم

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 22:13

كتب : FilGoal

توماس ديلايني

أعلن المنتخب الدنماركي استبعاد توماس ديلايني من منافسات كأس العالم 2022 بعد إصابته في مواجهة تونس.

وحسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة مباراة تونس والدنمارك ضمن المجموعة الرابعة من دور المجموعات.

وخرج توماس ديلايني في تبديل اضطراري للإصابة قبل نهاية الشوط الأول ودع المدرب بدامسجارد بدلا منه.

أخبار متعلقة:
تشاكا: تقليد ألمانيا؟ أتينا للعب كرة القدم وليس لتوزيع الدروس من هي حاكمة منتخب إسبانيا التي تجاور إنريكي على مقاعد البدلاء إنريكي: نريد لعب 7 مباريات في كأس العالم.. ولن أكرر التشكيل مؤتمر سونج: الكاميرون كانت تمر بفترات صعبة في كأس العالم.. ومواجهة سويسرا ممتعة

وقال المنتخب الدنماركي في بيان: "توماس ديلايني سيغادر كأس العالم بعد تعرضه للإصابة في مواجهة تونس".

"ديلايني سيغيب لمدة 4 أسابيع. سنفتقده داخل وخارج الملعب لكننا نملك لاعبون آخرون جاهزون ولدينا تشكيلة قوية للمباريات المقبلة".

صاحب الـ31 عاما يلعب ضمن صفوف إشبيلية الإسباني منذ صيف 2021 قادما من دورتموند الألماني.

Image

التعادل رفع رصيد الفريقين للنقطة الأولى ليتصدرا المجموعة الرابعة حتى خوض مباراة فرنسا ضد أستراليا.

وسيلعب منتخب الدنمارك ضد نظيره الفرنسي يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

فيما يخوض المباراة الثالثة ضد أستراليا يوم الأربعاء المقبل في ختام دور المجموعات.

كأس العالم 2022 منتخب الدنمارك
نرشح لكم
كأس العالم - نوير: فيفا لن يُسكتنا من هي حاكمة منتخب إسبانيا التي تجاور إنريكي على مقاعد البدلاء تشاكا: تقليد ألمانيا؟ أتينا للعب كرة القدم وليس لتوزيع الدروس إنريكي: نريد لعب 7 مباريات في كأس العالم.. ولن أكرر التشكيل مؤتمر سونج: الكاميرون كانت تمر بفترات صعبة في كأس العالم.. ومواجهة سويسرا ممتعة كرنفال كأس العالم – رغم انتقادات برشلونة.. فيران توريس ينفجر في المونديال تقرير: المنتتخب السعودي يبدأ إجراءات استبدال الشهراني والفرج كأس العالم – ثالث أصغر مسجل في المونديال.. جافي رجل مباراة إسبانيا وكوستاريكا
أخر الأخبار
كأس العالم - نوير: فيفا لن يُسكتنا 26 دقيقة | قطر 2022
نملك آخرون جاهزون.. منتخب الدنمارك يعلن استبعاد ديلايني من كأس العالم 31 دقيقة | قطر 2022
من هي حاكمة منتخب إسبانيا التي تجاور إنريكي على مقاعد البدلاء 35 دقيقة | قطر 2022
تشاكا: تقليد ألمانيا؟ أتينا للعب كرة القدم وليس لتوزيع الدروس 40 دقيقة | قطر 2022
إنريكي: نريد لعب 7 مباريات في كأس العالم.. ولن أكرر التشكيل ساعة | قطر 2022
مؤتمر سونج: الكاميرون كانت تمر بفترات صعبة في كأس العالم.. ومواجهة سويسرا ممتعة ساعة | قطر 2022
دربي ميلانو جديد.. تحديد موعد كأس السوبر الإيطالي 2022-23 ساعة | الكرة الأوروبية
كرنفال كأس العالم – رغم انتقادات برشلونة.. فيران توريس ينفجر في المونديال ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من رونالدو بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد 2 موعد حفل افتتاح كأس العالم 2022.. القنوات الناقلة 3 ثُريا على حق 4 بيان من الاتحاد الألماني يشرح سر الصورة الجماعية للماكينات قبل مباراة اليابان