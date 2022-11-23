مباشر كأس العالم - بلجيكا (0)-(0) كندا.. كورتوا يتصدى لركلة جزاااااء

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 20:27

كتب : FilGoal

بلجيكا - كندا - كاراسكو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بلجيكا ضد كندا في كأس العالم.

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ق 10: أوووووه ألفونسو ديفيز يهدر ركلة الجزاء ويتصدى لها كورتوا

ق 9: ركلة جزاء بعدما لمسة الكرة يد كاراسكو

ق 8: مطالبات بركلة جزاء لكندا

انطلاق المباراة

كندا بلجيكا كأس العالم
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