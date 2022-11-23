مباشر كأس العالم - بلجيكا (0)-(0) كندا.. كورتوا يتصدى لركلة جزاااااء

مئوية وأمر يحدث لأول مرة منذ 88 عاما في 3 أرقام تاريخية لـ إسبانيا ضد كوستاريكا

يوشيدا: حققنا انتصارا هائلا على ألمانيا ولكن بثلاث نقاط فقط.. وكررنا ما فعلته السعودية

مولر: من السخف أن تخسر أول مباراة في كأس العالم