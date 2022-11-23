انتهت كأس العالم - بلجيكا (1)-(0) كندا.. فوز رفاق دي بروين
الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 20:27
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بلجيكا ضد كندا في كأس العالم.
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نهاية المباراة بفوز بلجيكا بهدف دون رد
ق 67: الثاني يضيع من مرتدة سريعة لدي بروين وتمريرة إلى باتشواي
ق 62: خروج هازارد ونزول تروسارد
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم بلجيكا بهدف دون رد
ق 44: جوووووووول ميتشي باتشواي والأول لبلجيكا من هجمة مرتدة
ق 30: كورتوا يتألق من جديد
ق 22: هجمة مرتدة سريعة والكرة تصل إلى ميتشي باتشواي الذي أهدر فرصة خطيرة
ق 13: ضغط أبيض قوي
ق 10: أوووووه ألفونسو ديفيز يهدر ركلة الجزاء ويتصدى لها كورتوا
ق 9: ركلة جزاء بعدما لمسة الكرة يد كاراسكو
ق 8: مطالبات بركلة جزاء لكندا
انطلاق المباراة
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