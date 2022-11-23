انتهت كأس العالم - بلجيكا (1)-(0) كندا.. فوز رفاق دي بروين

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 20:27

كتب : FilGoal

ميتشي باتشواي مهاجم بلجيكا يحتفل بهدفه في كندا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بلجيكا ضد كندا في كأس العالم.

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نهاية المباراة بفوز بلجيكا بهدف دون رد

ق 67: الثاني يضيع من مرتدة سريعة لدي بروين وتمريرة إلى باتشواي

ق 62: خروج هازارد ونزول تروسارد

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم بلجيكا بهدف دون رد

ق 44: جوووووووول ميتشي باتشواي والأول لبلجيكا من هجمة مرتدة

ق 30: كورتوا يتألق من جديد

ق 22: هجمة مرتدة سريعة والكرة تصل إلى ميتشي باتشواي الذي أهدر فرصة خطيرة

ق 13: ضغط أبيض قوي

ق 10: أوووووه ألفونسو ديفيز يهدر ركلة الجزاء ويتصدى لها كورتوا

ق 9: ركلة جزاء بعدما لمسة الكرة يد كاراسكو

ق 8: مطالبات بركلة جزاء لكندا

انطلاق المباراة

كندا بلجيكا كأس العالم
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