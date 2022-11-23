مباشر كأس العالم – إسبانيا (5) - (0) كوستاريكا.. جاااااافي والخاااااامس

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 17:42

كتب : FilGoal

فيران توريس - إسبانيا وكوستاريكا – كأس العالم 2022

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي إسبانيا وكوستاريكا التي تقام في ملعب الثمامة في أولى جولات كأس العالم 2022 ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

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ق75: جوووووووووووووول خاااااااااااااامس لإسبانيا عن طريق جافي بتسديدة على الطائر.

ق65: هدوء في مجريات المباراة.

ق54: جووووووول جوووووووول راااابع لإسبانيا بعد مجهود فردي مميز من فيران توريس الذي تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء وراوغ مدافع كوستاريكا وسدد الكرة من أسفل الحارس كيلور نافاس.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم إسبانيا بثلاثية دون رد.

ق45: 5 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق30: جووووووووووووووووووول ثااااالث لإسبانيا عن طريق فيران توريس من ركلة جزاء.

ق29: ركلة جزاء لإسبانيا بداعي عرقلة جوردي ألبا.

ق21: جووووووووووووول أسينسيو يسجل الهدف الثاني لإسبانيا بعد عرضية من ألبا قابلها أسينسيو بتسديدة يسارية قوية.

ق11: جوووووووووول أولمو يسجل الهدف الأول لإسبانيا راااائع بعدما تسلم الكرة من جافي والتف وسدد في الشباك.

ق9: تسديدة زاحفة من أسينسيو مرت بجوار مرمى كيلور نافاس بسنتيمترات قليلة.

ق6: تسديدة مباشرة على الطائر من داني أولمو مرت بجوار المرمى بقليل.

انطلاق المباراة.

إسبانيا كوستاريكا كأس العالم
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