مباشر كأس العالم – إسبانيا (0) - (0) كوستاريكا.. هجوم إسباني متتالي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي إسبانيا وكوستاريكا التي تقام في ملعب الثمامة في أولى جولات كأس العالم 2022 ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

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ق9: تسديدة زاحفة من أسينسيو مرت بجوار مرمى كيلور نافاس بسنتيمترات قليلة.

ق6: تسديدة مباشرة على الطائر من داني أولمو مرت بجوار المرمى بقليل.

انطلاق المباراة.