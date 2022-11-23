مباشر كأس العالم – إسبانيا (0) - (0) كوستاريكا.. هجوم إسباني متتالي
الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 17:42
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي إسبانيا وكوستاريكا التي تقام في ملعب الثمامة في أولى جولات كأس العالم 2022 ضمن منافسات المجموعة الخامسة.
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ق9: تسديدة زاحفة من أسينسيو مرت بجوار مرمى كيلور نافاس بسنتيمترات قليلة.
ق6: تسديدة مباشرة على الطائر من داني أولمو مرت بجوار المرمى بقليل.
انطلاق المباراة.
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