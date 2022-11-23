استراحة الدوري المصري - فيوتشر (0) (1) أسوان وبيراميدز (0) (0) البنك.. نهاية الشوط الأول
الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 16:59
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي فيوتشر ضد أسوان، وبيراميدز ضد البنك الأهلي في الجولة الرابعة من الدوري المصري.
فيوتشر ضد أسوان
نهاية الشوط الأول
ق 44: جووول أحمد بلحاج يتقدم بالهدف الأول لأسوان من ركلة جزاء.
ق 42: ركلة جزاء لصالح أسوان بداعي وجود عرقلة من المدافع هشام حافظ للاعب محمد ناجي داخل منطقة الجزاء.
ق 4: جوزيف نجويم أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين قابلها مروان محسن برأسية من على القائم الثاني ولكن مرت بعيدة عن المرمى.
بداية اللقاء
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بيراميدز ضد البنك الأهلي
نهاية الشوط الأول
ق 40: تسديدة قوية من عبد الله السعيد تمر بجوار القائم ودون خطورة
ق 18: تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل
ق 16: جوووول أوووول لبيراميدز، كرة ارتدت من الحارس وعرضية من الشيبي الذي مرر عرضية أرضية لفخر الدين بن يوسف أعلنت الهدف الأول.
ق 14: رأسية من فخر الدين بن يوسف تمر أعلى العارضة.
بداية اللقاء
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة، من هنـــــــــــــــــا.