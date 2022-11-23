استراحة الدوري المصري - فيوتشر (0) (1) أسوان وبيراميدز (0) (0) البنك.. نهاية الشوط الأول

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 16:59

كتب : FilGoal

فيوتشر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي فيوتشر ضد أسوان، وبيراميدز ضد البنك الأهلي في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

فيوتشر ضد أسوان

نهاية الشوط الأول

أخبار متعلقة:
التشكيل - مروان محسن يقود فيوتشر.. وإيفونا على دكة بدلاء أسوان التشكيل - السعيد ورمضان ومصطفى فتحي أساسيون لـ بيراميدز.. والبنك الأهلي بالقوة الضاربة تشكيل الإسماعيلي – حازم مرسي أساسي على حساب باسم مرسي أمام فاركو

ق 44: جووول أحمد بلحاج يتقدم بالهدف الأول لأسوان من ركلة جزاء.

ق 42: ركلة جزاء لصالح أسوان بداعي وجود عرقلة من المدافع هشام حافظ للاعب محمد ناجي داخل منطقة الجزاء.

ق 4: جوزيف نجويم أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين قابلها مروان محسن برأسية من على القائم الثاني ولكن مرت بعيدة عن المرمى.

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة، من هنـــــــــــــــــا.

---

بيراميدز ضد البنك الأهلي

نهاية الشوط الأول

ق 40: تسديدة قوية من عبد الله السعيد تمر بجوار القائم ودون خطورة

ق 18: تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل

ق 16: جوووول أوووول لبيراميدز، كرة ارتدت من الحارس وعرضية من الشيبي الذي مرر عرضية أرضية لفخر الدين بن يوسف أعلنت الهدف الأول.

ق 14: رأسية من فخر الدين بن يوسف تمر أعلى العارضة.

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة، من هنـــــــــــــــــا.

فيوتشر أسوان في الدوري بيراميدز البنك الأهلي
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - فاركو (0) (0) الإسماعيلي.. إصابة دموية لـ رامي صبري التشكيل - مروان محسن يقود فيوتشر.. وإيفونا على دكة بدلاء أسوان تشكيل الإسماعيلي – حازم مرسي أساسي على حساب باسم مرسي أمام فاركو التشكيل - السعيد ورمضان ومصطفى فتحي أساسيون لـ بيراميدز.. والبنك الأهلي بالقوة الضاربة تشكيل فاركو – حمادة في الوسط.. وحمرون أساسي لأول مرة أمام الإسماعيلي الخطيب: العلاقة مع اتصالات بدأت منذ سنوات.. والأهلي دائما ما يمتلك الريادة مران الأهلي - تقسيمة قوية وتدريبات خططية من كولر مواعيد مباريات الأربعاء 23 نوفمبر 2022 – منتخب عربي أمام وصيف كأس العالم
أخر الأخبار
ثمانية أرقام من خسارة ألمانيا أمام اليابان.. "ما لم يحدث منذ 28 عاما وإنجاز آسيوي" 56 ثاتيه | قطر 2022
مباشر كأس العالم – إسبانيا ضد كوستاريكا 10 دقيقة | قطر 2022
كرنفال كأس العالم – تاكوما أسانو.. النمر الذي لحق بـ اليابان في الوقت القاتل ليصعق ألمانيا 26 دقيقة | قطر 2022
كرنفال كأس العالم - سيسعد بمسيرته الآن.. ريتسو دوان ميسي اليابان صاحب الانطلاقة أمام ألمانيا 30 دقيقة | قطر 2022
تشكيل كوستاريكا – نافاس وكامبيل أساسيان.. ورويز بديل أمام إسبانيا 44 دقيقة | قطر 2022
الكرة بلا ألوان 45 دقيقة | قطر 2022
كرنفال كأس العالم - عانى من الاكتئاب وتميز عن أسرته.. جوندا حارس اليابان المتألق أمام ألمانيا 52 دقيقة | قطر 2022
استراحة الدوري المصري - فيوتشر (0) (1) أسوان وبيراميدز (0) (0) البنك.. نهاية الشوط الأول 54 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراة مصر ضد بلجيكا.. القنوات الناقلة 2 بيان من رونالدو بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد 3 موعد حفل افتتاح كأس العالم 2022.. القنوات الناقلة 4 ثُريا على حق