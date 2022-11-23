مباشر الدوري المصري - فاركو (1) (1) الإسماعيلي.. تعادل جديد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فاركو والإسماعيلي في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

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ويحتل الإسماعيلي المركز 17 دون أي نقطة حتى اللحظة.

ويحتل فاركو المركز السادس برصيد 5 نقاط، ولم تهتز شباكه إلا مرة وحيدة.

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ق 96: أحمد شريف يُهدر انفرادا محققا بتسديدة على الطائر مرت بجوار القائم.

ق 78: جووول التعاااادل.. باسم مرسي برأسية من عرضية صالح جمعة.

ق 49: جووول أووول في اللقاء، رزقي حمرون يستغل تخبط دفاعي بعد كرة طولية داخل منطقة الجزاء تسكن الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: تعرض رامي صبري لإصابة قوية على مستوى الرأس والدماء تسيل.

ق 21: كرة عرضية من مخالفة من الطرف الأيمن لصالح الإسماعيلي على رأس باهر المحمدي الذي سدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر.

ق 18: مطالبات بركلة جزاء لصالح فاركو يرفضها الحكم

بداية اللقاء