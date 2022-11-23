مباشر الدوري المصري - فاركو (1) (1) الإسماعيلي.. تعادل جديد

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 16:55

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - مباراة ودية أمام مصر للتأمين

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فاركو والإسماعيلي في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة، من هنـــــــــــــــــا.

ويحتل الإسماعيلي المركز 17 دون أي نقطة حتى اللحظة.

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ويحتل فاركو المركز السادس برصيد 5 نقاط، ولم تهتز شباكه إلا مرة وحيدة.

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ق 96: أحمد شريف يُهدر انفرادا محققا بتسديدة على الطائر مرت بجوار القائم.

ق 78: جووول التعاااادل.. باسم مرسي برأسية من عرضية صالح جمعة.

ق 49: جووول أووول في اللقاء، رزقي حمرون يستغل تخبط دفاعي بعد كرة طولية داخل منطقة الجزاء تسكن الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: تعرض رامي صبري لإصابة قوية على مستوى الرأس والدماء تسيل.

ق 21: كرة عرضية من مخالفة من الطرف الأيمن لصالح الإسماعيلي على رأس باهر المحمدي الذي سدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر.

ق 18: مطالبات بركلة جزاء لصالح فاركو يرفضها الحكم

بداية اللقاء

الإسماعيلي فاركو الدوري المصري في الدوري
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