مباشر الدوري المصري - فاركو (0) (0) الإسماعيلي.. فرصة مهدرة من باهر
الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 16:55
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فاركو والإسماعيلي في الجولة الرابعة من الدوري المصري.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة، من هنـــــــــــــــــا.
ويحتل الإسماعيلي المركز 17 دون أي نقطة حتى اللحظة.
ويحتل فاركو المركز السادس برصيد 5 نقاط، ولم تهتز شباكه إلا مرة وحيدة.
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ق 21: كرة عرضية من مخالفة من الطرف الأيمن لصالح الإسماعيلي على رأس باهر المحمدي الذي سدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر.
ق 18: مطالبات بركلة جزاء لصالح فاركو يرفضها الحكم
بداية اللقاء
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