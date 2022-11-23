مباشر الدوري المصري - فاركو (0) (0) الإسماعيلي.. فرصة مهدرة من باهر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فاركو والإسماعيلي في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

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ويحتل الإسماعيلي المركز 17 دون أي نقطة حتى اللحظة.

ويحتل فاركو المركز السادس برصيد 5 نقاط، ولم تهتز شباكه إلا مرة وحيدة.

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ق 21: كرة عرضية من مخالفة من الطرف الأيمن لصالح الإسماعيلي على رأس باهر المحمدي الذي سدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر.

ق 18: مطالبات بركلة جزاء لصالح فاركو يرفضها الحكم

بداية اللقاء