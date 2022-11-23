مباشر في كأس العالم - ألمانيا (0)-(0) اليابان.. بداية المباراة

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 14:48

كتب : FilGoal

توماس مولر -ألمانيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ألمانيا ضد اليابان في الجولة الأولى من كأس العالم 2022 على ملعب خليفة الدولي.

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بداية المباراة

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المباراة ستبدأ في تمام الساعة 3:00 مساء.

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