مباشر في كأس العالم - ألمانيا (0)-(0) اليابان.. بداية المباراة
الأربعاء، 23 نوفمبر 2022 - 14:48
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ألمانيا ضد اليابان في الجولة الأولى من كأس العالم 2022 على ملعب خليفة الدولي.
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بداية المباراة
المباراة ستبدأ في تمام الساعة 3:00 مساء.
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