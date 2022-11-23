مباشر كأس العالم - المغرب (0) - (0) كرواتيا.. بداية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة المغرب وكرواتيا في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم قطر 2022.

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وتقام المباراة على استاد البيت بإدارة تحكيمية من الأرجنتيني فيرناندو راباليني.

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات كرواتيا وبلجيكا وكندا.

ولعب منتخب المغرب أمام كرواتيا مواجهة واحدة ودية من قبل في 1996.

انتهى وقتها الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 قبل أن يفوز منتخب كرواتيا بركلات الترجيح 7-6.

ويواجه المغرب في مباراته الثانية بلجيكا، قبل أن يختتم منافسات المجموعة بلقاء كندا.