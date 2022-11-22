مباشر كأس العالم – فرنسا (2) - (1) أستراليا.. جيرو كاد يسجل بركلة خلفية مزدوجة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي فرنسا التي تقام في ملعب الجنوب في أولى جولات كأس العالم 2022 ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

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ق50: عرضية رائعة من ثيو قابلها جيرو بركلة خلفية مزدوجة مرت بجوار المرمى.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم فرنسا بهدفين لهدف.

ق45+2: يا ربااااه، القائم يحرم أستراليا من التعادل بعد رأسية جاكسون إرفين.

ق45: عرضية رائعة من جريزمان ولكن تسديدة مبابي ذهبت أعلى المرمى بغرابة.

ق42: تمريرة بالكعب من مبابي سددها جريزمان بيسراه مرت بجوار المرمى بقليل.

ق32: جووووووووووووول جيرو يسجل الهدف الثاني لفرنسا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد صناعة من رابيو.

ق27: جوووووووول أدريان رابيو يدرك التعادل لفرنسا برأسية بعد عرضية من ثيو هيرنانديز.

ق22: تسديدة قوية للغاية من ميتشيل دوك مرت بجوار مرمى فرنسا بقليل.

ق13: تبديل اضطراري أول، لوكاس هيرنانديز يخرج مصابا ويشارك بدلا منه شقيقه ثيو.

ق9: جوووووووووووول أووووووول لأستراليا عن طريق كريج جودوين بعد عرضية من ماثيو ليكي الذي استغل سقوط لوكاس هيرنانديز دون تدخل مصابا.

انطلاق المباراة.