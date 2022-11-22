مباشر كأس العالم – فرنسا ضد أستراليا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي فرنسا التي تقام في ملعب الجنوب في أولى جولات كأس العالم 2022 ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا