مباشر كأس العالم – فرنسا ضد أستراليا

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 20:33

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - فرنسا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي فرنسا التي تقام في ملعب الجنوب في أولى جولات كأس العالم 2022 ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

فرنسا أستراليا كأس العالم
نرشح لكم
أوتشوا: حصلنا على نقطة من منافس قوي.. والسعودية عقدت حسابات المجموعة كرنفال في الجول - يرتدي القميص رقم 13.. تعرف أكثر على أوتشوا رجل مباراة المكسيك وبولندا مؤتمر فليك: سنواجه اليابان بدون ساني.. وموقف مولر ونوير تشكيل أستراليا - جودوين يقود الهجوم أمام فرنسا في كأس العالم تشكيل فرنسا – مبابي وجريزمان وديمبيلي وجيرو يقودون هجوما ناريا ضد أستراليا في كأس العالم الأخطبوط أوتشوا الأول في تاريخ بلاده بـ كأس العالم.. أوتشوا يتصدى لركلة جزاء ليفاندوفسكي مؤتمر سايس: سعداء بعودة زياش.. نواجه ضغوطات ولكن لدينا مسؤولية أكبر
أخر الأخبار
أوتشوا: حصلنا على نقطة من منافس قوي.. والسعودية عقدت حسابات المجموعة 7 دقيقة | قطر 2022
كرنفال في الجول - يرتدي القميص رقم 13.. تعرف أكثر على أوتشوا رجل مباراة المكسيك وبولندا 11 دقيقة | قطر 2022
مباشر كأس العالم – فرنسا ضد أستراليا 19 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر فليك: سنواجه اليابان بدون ساني.. وموقف مولر ونوير 38 دقيقة | قطر 2022
تشكيل أستراليا - جودوين يقود الهجوم أمام فرنسا في كأس العالم 43 دقيقة | قطر 2022
تشكيل فرنسا – مبابي وجريزمان وديمبيلي وجيرو يقودون هجوما ناريا ضد أستراليا في كأس العالم 47 دقيقة | قطر 2022
الأخطبوط أوتشوا 53 دقيقة | قطر 2022
بيان من رونالدو بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراة مصر ضد بلجيكا.. القنوات الناقلة 2 موعد حفل افتتاح كأس العالم 2022.. القنوات الناقلة 3 ثُريا على حق 4 كأس العالم - موعد مباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور.. القنوات الناقلة والمعلق