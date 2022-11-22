مباشر كأس العالم – فرنسا ضد أستراليا
الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 20:33
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي فرنسا التي تقام في ملعب الجنوب في أولى جولات كأس العالم 2022 ضمن منافسات المجموعة الرابعة.
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