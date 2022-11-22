مباشر كأس العالم – المكسيك (0) - (0) بولندا.. ليفاندوفسكي يهدر ركلة جزاء

مؤتمر داليتش: رأينا السعودية وتونس اليوم.. لا تواجد مباريات سهلة في كأس العالم

صمود قرطاج

انتهت كأس العالم - الدنمارك (0)-(0) تونس.. نقطة أولى

تشكيل الدنمارك - أولسن مع دولبرج في الهجوم أمام تونس.. وبرايثويت على مقاعد البدلاء

مواعيد مباريات اليوم 22 نوفمبر 2022 - مواجهتان عربيتان في كأس العالم على القنوات المفتوحة

مدرب ويلز: أظهرنا شخصية كبيرة أمام أمريكا.. واحتفال "الجدار الأحمر" كان رائعا

هدف أول بعد 64 عاما.. جاريث بيل رجل مباراة ويلز وأمريكا

تشواميني يوضح أسباب تفضيل الانتقال لـ ريال مدريد عن ليفربول