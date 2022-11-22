مباشر كأس العالم – المكسيك (0) - (0) بولندا.. ليفاندوفسكي يهدر ركلة جزاء

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 17:48

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي

كأس العالم 2022 منتخب بولندا منتخب المكسيك
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