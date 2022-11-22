مباشر كأس العالم – المكسيك (0) - (0) بولندا.. الأول يضيع

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 17:48

كتب : FilGoal

هيرفينج لوزانو

يلعب منتخب المكسيك ضد نظيره البولندي ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويتصدرمنتخب السعودية ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط بعد الفوز على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف.

ويقدم Filgoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المكسيك وبولندا.

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ق27 خيسوس جاياردو يهدر فرصة جديدة للتسجيل للمنتخب المكسيكي

ق26 فرصة مؤكدة تضيع من المنتخب المكسيكي بعد رأسية هيرفنج لوزانو

ق12 هيكتور هيريرا يهدر فرصة تسجيل الهدف الأول وكرته الرأسية تعلو المرمى بقليل

ق8 توقف المباراة بعد إصابة سيزار مونتيس لاعب المكسيك بعد كرة مشتركة

ق5 رد سريع لمنتخب بولندا عن طريق ياكوب كامينسكي لكنها طالت وتحولت إلى ركلة ركنية

ق 4 هجمة خطيرة لمنتخب المكسيك وعرضية متقنة لم تجد من يسكنها الشباك

انطلاق المباراة

كأس العالم 2022 منتخب بولندا منتخب المكسيك
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