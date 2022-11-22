رينار يتحدث بعد الفوز التاريخي لـ السعودية على الأرجنتين

تحدث هيرفي رينار المدير الفني لـ السعودية عقب الفوز التاريخي لمنتخب السعودية على الأرجنتين.

وفاز منتخب السعودية بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من دور المجموعات كأس العالم.

وقال رينار عقب المباراة: "أنت تدخل المباراة ولا تعرف أبدا من سيفوز، هذه الرياضة لطالما أبهرتنا بتقليص الفجوة".

وأضاف "واجهنا المرشح الأول لنيل اللقب وأعتقد أيضا أنه كأس العالم الأخير لـ ليونيل ميسي وأنت في التصنيف 53 العالمي، لكن دائما لا تعرف ماذا سيحدث".

وحقق منتخب السعودية الفوز مرتين متتاليتين في كأس العالم لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على مصر في آخر جولات نسخة 2018 والفوز على الأرجنتين في النسخة الحالية.

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ولأول مرة منذ 40 عاما تمكن منتخب عربي من تحقيق الفوز على منتخب من قارة أمريكا الجنوبية في كأس العالم.

وحصد منتخب السعودية الثلاث نقاط الأولى في انتظار باق مباريات المجموعة لتحديد الشكل النهائي للمجموعة.