مباشر كأس العالم - الدنمارك (0)-(0) تونس.. بداية المباراة
الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 14:49
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الدنمارك ضد تونس على ملعب المدينة التعليمية في كأس العالم 2022
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بداية المباراة
المباراة ستبدأ في تمام الساعة 3:00.
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