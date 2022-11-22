مباشر كأس العالم - الدنمارك (0)-(0) تونس.. بداية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الدنمارك ضد تونس على ملعب المدينة التعليمية في كأس العالم 2022

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بداية المباراة

المباراة ستبدأ في تمام الساعة 3:00.