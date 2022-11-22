مباشر كأس العالم - الدنمارك (0)-(0) تونس.. هدف جديد ملغي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الدنمارك ضد تونس على ملعب المدينة التعليمية في كأس العالم 2022

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ق55. هدف للدنمارك عن طريق أندرياس أولسن ولكن ألغي لوجود تسلل.

ق50. انفراد من وسط الملعب لعيسى العيدوني ولكن كريستنسن يلحق به ويخرج الكرة لركنية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45. خروج توماس ديلايني للإصابة ونزول الجناح دامسجارد بديلا له.

ق42. عصام الجبالي يهدر انفرادا بكاسبر شمايكل إذ حاول وضع الكرة من فوقه ولكن حارس الدنمارك كان متيقظا.

ق38. عيسى العيدوني يسدد صاروخية من داخل منطقة الجزاء ولكن كرته تمر فوق المرمى.

ق33. تسديدة من هويبرج ولكن الحارس دحمان يمسكها بثبات.

ق23. جوول أول ملغي لمنتخب تونس عن طريق عصام الجبالي لوجود حالة تسلل.

ق11. تسديدة من محمد دراجر تغير اتجاهها من كريستينسن وكادت أن تسكن شباك الدنمارك.

ق8. سيطرة من تونس على المباراة حتى الآن بدون فرص على المرمى.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ في تمام الساعة 3:00.