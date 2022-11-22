مباشر كأس العالم - الدنمارك (0)-(0) تونس.. جول أول ملغي
الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 14:49
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الدنمارك ضد تونس على ملعب المدينة التعليمية في كأس العالم 2022
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ق23. جوول أول ملغي لمنتخب تونس عن طريق عصام الجبالي لوجود حالة تسلل.
ق11. تسديدة من محمد دراجر تغير اتجاهها من كريستينسن وكادت أن تسكن شباك الدنمارك.
ق8. سيطرة من تونس على المباراة حتى الآن بدون فرص على المرمى.
بداية المباراة
المباراة ستبدأ في تمام الساعة 3:00.
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