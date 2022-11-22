انتهت كأس العالم - الأرجنتين (1)-(2) السعودية.. ارفع الخفاق أخضر

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 11:41

كتب : FilGoal

السعودية - الأرجنتين

يواجه منتخب الأرجنتين نظيره السعودية في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في دور مجموعات كأس العالم 2022.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية للمباراة التي تقام على ملعب استاد لوسيل.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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نهاية المباراة

ق 83 محمد العويس يعود ويتعملق من جديد أمام تسديدة من ميسي داخل حدود منطقة الجزاء.

ق 79 خطأ من مكان خطير. تقدم لها ميسي لكن ذهبت تسديدته بعيدا عن مرمى العويس.

ق 64 محمد العويس يتألق يمنع هدف محقق من أمام لاوتارو مارتينيز.

ق 45 جوووووووووووول ثاني سالم الدوسري يطلق قذيفة على مرمى الأرجنتين.

ق 48 جووووووول أول لمنتخب السعودية عن طريق صالح الشهري.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45 تغيير اضطراري لـ السعودية. خروج سلمان الفرج متأثر بالإصابة ودخول نواف العابد.

ق 34 الحكم يلغي هدفا آخر لـ الأرجنتين عن طريق المتسلل لاوتارو مارتينيز.

ق 27 الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل على مارتينيز.

ق 27 جووووووول ثاني عن طريق لاوتارو مارتينيز بعد كرة بينية متقنة من جانب بابو جوميز.

ق 22 هدف لـ الأرجنتين لكن يلغى بعد وقوع ميسي في مصيدة التسلل بعد كرة طولية.

ق 10: جووووووول. ميسي يتقدم بتسديد ركلة الجزاء ويضعها على يمين محمد العويس.

ق 8: ركلة جزاء لصالح منتخب الأرجنتين بعد جذب نيكولاس تاليافيكو من القميص من جانب سعود عبد الحميد.

ق 2: تسديدة من جانب ميسي بعد عرضية من جهة اليمين لكن يتصدى محمد العويس.

انطلاق المباراة

كأس العالم الأرجنتين السعودية
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