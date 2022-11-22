استراحة كأس العالم - الأرجنتين (1)-(0) السعودية

يواجه منتخب الأرجنتين نظيره السعودية في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في دور مجموعات كأس العالم 2022.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية للمباراة التي تقام على ملعب استاد لوسيل.

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نهاية الشوط الأول

ق 45 تغيير اضطراري لـ السعودية. خروج سلمان الفرج متأثر بالإصابة ودخول نواف العابد.

ق 34 الحكم يلغي هدفا آخر لـ الأرجنتين عن طريق المتسلل لاوتارو مارتينيز.

ق 27 الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل على مارتينيز.

ق 27 جووووووول ثاني عن طريق لاوتارو مارتينيز بعد كرة بينية متقنة من جانب بابو جوميز.

ق 22 هدف لـ الأرجنتين لكن يلغى بعد وقوع ميسي في مصيدة التسلل بعد كرة طولية.

ق 10: جووووووول. ميسي يتقدم بتسديد ركلة الجزاء ويضعها على يمين محمد العويس.

ق 8: ركلة جزاء لصالح منتخب الأرجنتين بعد جذب نيكولاس تاليافيكو من القميص من جانب سعود عبد الحميد.

ق 2: تسديدة من جانب ميسي بعد عرضية من جهة اليمين لكن يتصدى محمد العويس.

انطلاق المباراة