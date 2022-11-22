استراحة كأس العالم - الأرجنتين (1)-(0) السعودية

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 - 11:41

كتب : FilGoal

هدف ميسي الأول أمام السعودية

يواجه منتخب الأرجنتين نظيره السعودية في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في دور مجموعات كأس العالم 2022.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية للمباراة التي تقام على ملعب استاد لوسيل.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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نهاية الشوط الأول

ق 45 تغيير اضطراري لـ السعودية. خروج سلمان الفرج متأثر بالإصابة ودخول نواف العابد.

ق 34 الحكم يلغي هدفا آخر لـ الأرجنتين عن طريق المتسلل لاوتارو مارتينيز.

ق 27 الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل على مارتينيز.

ق 27 جووووووول ثاني عن طريق لاوتارو مارتينيز بعد كرة بينية متقنة من جانب بابو جوميز.

ق 22 هدف لـ الأرجنتين لكن يلغى بعد وقوع ميسي في مصيدة التسلل بعد كرة طولية.

ق 10: جووووووول. ميسي يتقدم بتسديد ركلة الجزاء ويضعها على يمين محمد العويس.

ق 8: ركلة جزاء لصالح منتخب الأرجنتين بعد جذب نيكولاس تاليافيكو من القميص من جانب سعود عبد الحميد.

ق 2: تسديدة من جانب ميسي بعد عرضية من جهة اليمين لكن يتصدى محمد العويس.

انطلاق المباراة

كأس العالم الأرجنتين السعودية
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