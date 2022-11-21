كرنفال كأس العالم - ابن الرئيس يسجل.. وياه يهز شباك ويلز ويكتب التاريخ

سجل تيموثي وياه أول أهداف منتخب أمريكا في كأس العالم 2022 أمام ويلز في الجولة الأولى من دور المجموعات لـ كأس العالم.

الهدف هو الأول لابن الـ22 عاما هذا الموسم، بعد أن لعب ست مباريات مع ليل الفرنسي دون تسجيل.

تيموثي هو ابن جورج وياه رئيس ليبيريا الحالي والإفريقي الوحيد الحائز على الكرة الذهبية عام 1994.

وأصبح ويا أول لاعب يسجل هدفا في شباك ويلز في كأس العالم منذ هدف بيليه في 1958.

الهدف هو الأول لأمريكا في كأس العالم منذ 1 يوليو 2014، عندما سجل جوليان جرين أمام بلجيكا في ثمن النهائي.

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ويعد تيموثي وياه رابع أصغر لاعب يسجل هدفًا لمنتخب الولايات المتحدة عبر تاريخه.

من هو تيموثي وياه؟

أن يكون والدك أحد الفائزين بالكرة الذهبية، أو أن يكون رئيسًا لجمهورية بلاده، أمر معقّد للغاية، في حالة تيموثي فوالده هو نفس الشخص: جورج وياه الفائز بالكرة الذهبية 1995، ورئيس جمهورية ليبيريا الحالي.

رغم ذلك، اختار وياه الابن تمثيل الولايات المتحدة التي وُلد فيها، كان يمكنه اللعب أيضًا لـ جامايكا التي تحمل والدته كلار جنسيتها.

حصد وياه الدوري المحلي مع 3 فرق مختلفة حتى اللحظة في مسيرته: باريس سان جيرمان، سيلتك، ليل، والأخير كان لقبًا إعجازيًا لأنه اقتُلِع من أنياب زعماء العاصمة.