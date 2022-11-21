انتهت في كأس العالم - أمريكا (1) - (1) ويلز
الإثنين، 21 نوفمبر 2022 - 20:39
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الولايات المتحدة الأمريكية ضد ويلز في كأس العالم 2022.
وتقام المباراة ضمن منافسات المجموعة الثانية، والتي شهدت انتصار إنجلترا على إيران 6-2.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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ق 95 جو موريل بدلا من إيثان أمبادو
ق 93 سوربا توماس بدلا من هاري ويلسون
ق 90 الحكم يحتسب 9 دقائق بدلا من الوقت الضائع
ق 88 جوردان موريس في صفوف أمريكا بدلا من تيموتي وياه
ق 82 جووووووووووول جاريث بيل يدرك التعادل من ركلة الجزاء بقوة على يسار الحارس مات تيرنر
ق 80 ركلة جزااااااااااء لصالح ويلز.. ووكر زيمرمان يعرقل بيل داخل المنطقة
ق 79 برينان جونسون بدلا من نيكو ويليامز في صفوف ويلز
ق 74 خروج يونس موسى مصابا ومعه سيرجينو ديست وجوش سارجنت، ونزول دي أندري يولين وكيلين أكوستا وهاجي رايت
ق 73 محاولة فاشلة من بوليسيتش
ق 66 بريندن أرونسون بدلا من ويستون ماكيني
ق 65 الركنية تصل إلى كيفر مور ولكن الرأسية فوق العارضة
ق 64 بن ديفيز يحاول برأسية ولكن مات تيرنر يتألق في التصدي
ق 61 كريستيان بوليسيتش يسقط ويطالب بركلة جزاء ولكن الحكم لا يحتسب شيئا
ق 51 إنذار جديد يناله تيم ريم مدافع فولام.. ثالث بطاقات الأمريكان
ق 46 كيفر مور بدلا من دانييل جيمس
استراحة
ق 40 بطاقة صفراء من نصيب جاريث بيل نجم ويلز
ق 36 جووووووول أول من تيموتي وياه.. الولايات المتحدة تتقدم ببينية من كريستيان بوليسيتش إلى وياه الذي يسجل بلمسة واحدة منتقنة على يسار الحارس واين هينيسي
ق 29 تسديدة قوية عن طريق سيرجينيو ديست لاعب أمريكا من خارج حدود منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد أعلى العارضة العلوية لمرمى الحارس واين هينيسي.
ق 20 محاولة عن طريق كريستيان بوليسيتش لاعب أمريكا لإختراق منطقة جزاء ويلز من الجبهة اليسرى لكنه فقد السيطرة على الكرة لتتحول بالنهاية إلى ركلة مرمى.
ق 13 ويستون ماكيني ينال ثاني إنذارات المباراة بعد تدخل عنيف
ق 11 إنذار أول لسيرجينو ديست ظهير أمريكا عقب تدخل قوي
ق 10 جوشوا سارجنت يسدد والكرة تصطدم بالقائم الأيسر!
بداية المباراة