مباشر كأس العالم - أمريكا (0) - (0) ويلز.. بداية المباراة

الإثنين، 21 نوفمبر 2022 - 20:39

كتب : FilGoal

جاريث بيل - ويلز × بيلاروسيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الولايات المتحدة الأمريكية ضد ويلز في كأس العالم 2022.

وتقام المباراة ضمن منافسات المجموعة الثانية، والتي شهدت انتصار إنجلترا على إيران 6-2.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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بداية المباراة

الولايات المتحدة الأمريكية أمريكا ويلز كأس العالم كأس العالم 2022
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