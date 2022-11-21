مؤتمر رينارد: السعودية لم تأت إلى كأس العالم من أجل النزهة.. ولا مشاكل في حراسة المرمى

الإثنين، 21 نوفمبر 2022 - 18:47

كتب : FilGoal

هيرفي رينارد - السعودية

كشف هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية أن فريقه لم يأت إلى كأس العالم في قطر من أجل النزهة.

وشدد رينارد على الروح القتالية العالية التي يتمتع بها فريقه قبل مواجهة الأرجنتين.

ويستعد منتخب السعودية لافتتاح مشواره في كأس العالم بمواجهة الأرجنتين في الثانية عشر ظهرا ضمن افتتاح مباريات المجموعة الثالثة.

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وقال رينارد في المؤتمر الصحفي "نعرف مدى صعوبة كأس العالم ونملك ما يكفي من الحماس والتحفيز لخوض المنافسات".

وأضاف "عملنا بجد لمدة أعوام من أجل المشاركة وسعداء بانطلاق البطولة".

وشدد رينارد "لم نأت إلى كأس العالم من أجل النزهة، علينا أن نكون على مستوى الحدث وأن نجعل السعوديين فخورين بمنتخبهم وهذا أهم ما لدينا".

وتابع "لدينا روح قتالية عالية، سينعكس ذلك على أرض الملعب، لنلعب بشكل يليق بنا".

وواصل رينارد "أشكر ولي العهد على الكلمات التشجيعية والإيجابية ومن المهم أن نسمع تلك الكلمات من القائد قبل كأس العالم".

وبالحديث عن حارس المرمى أوضح "ليس لدينا مشكلة في حراسة المرمى، محمد العويس حارس مرمانا خاض 17 مباراة في التصفيات".

أما عن مواجهة الأرجنتين فقال رينارد "نعلم جيدا ضد من سنلعب، ولذلك علينا التركيز بشكل جيد".

وتابع "أتمنى احتراف اللاعبين السعوديين خارجيا لأن ذلك سيطور مستواهم".

واختتم رينارد تصريحاته "سلمان الفرج سيكون جاهزا، هو يتدرب بشكل طبيعي منذ أسبوع ولكن لا يمكنني منحكم تشكيل مواجهة الأرجنتين، سترونها في الملعب".

ويقع منتخب السعودية في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

كأس العالم السعودية هيرفي رينارد
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