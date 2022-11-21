انتهت كأس العالم - السنغال (0)-(2) هولندا.. فوز الطواحين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة السنغال ضد هولندا في الجولة الأولى لمجموعات كأس العالم قطر 2022.

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نهاية المباراة بفوز هولندا 2صفر

ق 98: جوووووول كلاسين والثاني

ق 84: جوووووول جاكبو بضربة رأسية رائعة

ق 73: نوبيرت يتصدى لأخطر فرصة في المباراة من إدريسا جايا

ق 65: بولاي ديا يسدد من داخل منطقة الجزاء والحارس يبعدها إلى ركنية

ق 62: دخول ممفيس ديباي بدلا من يانسين

ق 53: رأسية قوية من فان دايك تمر أعلى العارضة بعد ركلة ركنية

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 40: تسديدة قوية من بيرجاوس تمر أعلى العارضة

ق 26: تسديدة قوية من شيخ كوياتي يبعدها فان دايك بضربة رأسية

ق 19: فرينكي دي يونج يهدر فرصة الأول بعد انفراد بالمرمى ومراوغة الدفاع قبل أن يبعدها الدفاع في الوقت المناسب

ق 5: الهدف الأول يضيع من هولندا

انطلاق المباراة