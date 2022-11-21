انتهت كأس العالم - السنغال (0)-(2) هولندا.. فوز الطواحين
الإثنين، 21 نوفمبر 2022 - 17:44
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة السنغال ضد هولندا في الجولة الأولى لمجموعات كأس العالم قطر 2022.
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نهاية المباراة بفوز هولندا 2صفر
ق 98: جوووووول كلاسين والثاني
ق 84: جوووووول جاكبو بضربة رأسية رائعة
ق 73: نوبيرت يتصدى لأخطر فرصة في المباراة من إدريسا جايا
ق 65: بولاي ديا يسدد من داخل منطقة الجزاء والحارس يبعدها إلى ركنية
ق 62: دخول ممفيس ديباي بدلا من يانسين
ق 53: رأسية قوية من فان دايك تمر أعلى العارضة بعد ركلة ركنية
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 40: تسديدة قوية من بيرجاوس تمر أعلى العارضة
ق 26: تسديدة قوية من شيخ كوياتي يبعدها فان دايك بضربة رأسية
ق 19: فرينكي دي يونج يهدر فرصة الأول بعد انفراد بالمرمى ومراوغة الدفاع قبل أن يبعدها الدفاع في الوقت المناسب
ق 5: الهدف الأول يضيع من هولندا
انطلاق المباراة