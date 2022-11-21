استراحة كأس العالم - السنغال (0)-(0) هولندا.. نهاية الشوط الأول

الإثنين، 21 نوفمبر 2022 - 17:44

كتب : FilGoal

هولندا - السنغال - فان دايك

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة السنغال ضد هولندا في الجولة الأولى لمجموعات كأس العالم قطر 2022.

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ق 40: تسديدة قوية من بيرجاوس تمر أعلى العارضة

ق 26: تسديدة قوية من شيخ كوياتي يبعدها فان دايك بضربة رأسية

ق 19: فرينكي دي يونج يهدر فرصة الأول بعد انفراد بالمرمى ومراوغة الدفاع قبل أن يبعدها الدفاع في الوقت المناسب

ق 5: الهدف الأول يضيع من هولندا

انطلاق المباراة

كأس العالم السنغال هولندا قطر 2022
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