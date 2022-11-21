استراحة كأس العالم - السنغال (0)-(0) هولندا.. نهاية الشوط الأول
الإثنين، 21 نوفمبر 2022 - 17:44
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة السنغال ضد هولندا في الجولة الأولى لمجموعات كأس العالم قطر 2022.
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ق 40: تسديدة قوية من بيرجاوس تمر أعلى العارضة
ق 26: تسديدة قوية من شيخ كوياتي يبعدها فان دايك بضربة رأسية
ق 19: فرينكي دي يونج يهدر فرصة الأول بعد انفراد بالمرمى ومراوغة الدفاع قبل أن يبعدها الدفاع في الوقت المناسب
ق 5: الهدف الأول يضيع من هولندا
انطلاق المباراة
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