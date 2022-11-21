مباشر كأس العالم - إنجلترا (3)-(0) إيران.. جووووووول ستيرلينج

الإثنين، 21 نوفمبر 2022 - 14:48

كتب : FilGoal

هاري كين - منتخب إنجلترا

يلعب منتخب إنجلترا ضد إيران في الجولة الافتتاحية للمجموعة الثانية من منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

ويلعب المنتخبان في المجموعة رفقة منتخبات أمريكا وويلز.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق46 جوووووووول ستيرلينج يضيف الثالث بعد عرضية من هاري كين

ق43 جوووووووول ساكا

ق35 جووووووول بيلينجهام يفتتح التسجيل لمنتخب إنجلترا

ق32 العارضة تتصدى لرأسية هاري ماجواير

ق30 تسديدة قوية من ماونت بعد تمريرة سحرية من ساكا ولكن في الشباك من الخارج

ق27 تسديدة من ساكا سهلة في يد حسين الحسيني

ق26 بطاقة صفراء أولى لأولى علي رضا جهانبخش بسبب تدخل قوي على لوك شاو

ق20 نزول السيد حسين الحسيني بدلا من علي رضا في حراسة المرمى

ق17 توقف اللعب مجددا بسبب سقوط علي رضا

ق15 استئناف العب بعد 7 دقائق من التوقف

ق9 توقف المباراة بسبب إصابة علي رضا حارس مرمى إيران

ق8 عرضية من هاري كين تتخطى حارس مرمى إيران وتصل لهاري ماجواير ولكن بجوار القائم

انطلاق المباراة

كأس العالم إنجلترا إيران
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