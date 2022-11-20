انتهت كأس العالم - قطر (0)-(2) الإكوادور.. هزيمة العنابي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة افتتاح كأس العالم قطر 2022، بين قطر والإكوادور، في اللقاء الذي يقام على ملعب البيت.

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نهاية المباراة بفوز الإكوادور بهدفين دون رد

ق 86: تسديدة قوية من مونتاري تمر أعلى العارضة

ق 75: تسديدة من أكرم عفيف تمر أعلى المرمى

ق 65: عرضية من عبد الكريم حسن ورأسية من بيدرو ميجيل

ق 55: سعد الشيب يمنع الثالث من روماريو إيبارا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الإكوادور بهدفين دون رد

ق 31: جوووووول فالنسيا والثاني

ق 29: مويسيس كايسيدا يحصل على بطاقة صفراء بعد تدخل على بيدرو ميجيل

ق 16: جوووووووول الأول للإكوادور من ركلة جزاء سددها إينر فالنسيا

ق 15: ركلة جزاء للإكوادور بعد خطأ على الحارس سعد الشيب

ق 5: إلغاء الهدف بعد العودة للفيديو بسبب التسلل

ق 3: جوووووووول إينر فالنسيا والأول بضربة رأسية

انطلاق المباراة