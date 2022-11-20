مباشر في المونديال - حفل افتتاح كأس العالم.. التراث يحضر بقوة
الأحد، 20 نوفمبر 2022 - 16:32
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لحفل افتتاح كأس العالم والذي يقام خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.
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5:00 لقطة غنائية للمغني الكوري "جونجكوك"
4:58 أغاني بطولات كأس العالم السابقة تتواجد بقوة
4:55 فقرة غنائية بأكثر من لغة
4:52 فقرة غنائية أخرى من التراث
4:47 مورجان فريمان يتواجد في الحفل لإلقاء كلمة مع الشاب القطري غانم المفتاح سفير النوايا الحسنة في قطر
4:46 "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا" آية من سورة الحجرات في حفل الافتتاح
4:45 فقرة غنائية من التراث في بداية الحفل
بداية الحفل
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