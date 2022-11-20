مباشر في المونديال - حفل افتتاح كأس العالم

الأحد، 20 نوفمبر 2022 - 16:32

كتب : FilGoal

حفل افتتاح كأس العالم

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لحفل افتتاح كأس العالم والذي يقام خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

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حفل الاغتتاح يبدأ في تمام الساعة 4:40 مساء

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حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022 المونديال
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