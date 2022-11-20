مؤتمر فان جال: لن أكشف عن حارسي.. وسنفتقد ديباي مثل افتقاد السنغال لماني

الأحد، 20 نوفمبر 2022 - 14:44

كتب : FilGoal

فان جال

فان جال

رفض لويس فان جال المدير الفني لمنتخب هولندا الكشف عن الحارس الأساسي في افتتاح مباريات الطواحين في كأس العالم، مشيرا إلى أنه سيفتقد ديباي كما ستفتقد السنغال ماني.

ويفتتح منتخب هولندا مبارياته في المجموعة بمواجهة السنغال غدا الاثنين.

اقرأ: كأس العالم – منتخب هولندا الذي لم يصبح هولندا.. الكرة مدينة له لكنه ليس عملاقا

أخبار متعلقة:
كأس العالم - مؤتمر سيسيه: من الصعب تعويض لاعب مثل ماني رئيس بريزنتيشن يكشف: تصنيع وتصدير كرة كأس العالم من مصر لوفرين: صلاح يشعر بالغيرة من مشاركتي في كأس العالم.. وسيأتي إلى قطر بعلم كرواتيا مؤتمر فان دايك: متحمس لأول مباراة في كأس العالم.. وحزين من أجل ماني

وقال فان جال في المؤتمر الصحفي عن حراسة المرمى: "أنا أعرف من سيحرس المرمى ولكنك لن تعرف لأنني لا أتخلى دائما عن طريقتي".

وأضاف "سأخسر لاعبا مبدعا إذا غاب ممفيس ديباي، لذلك فمن المنطقي أن يلعب جاكبو وليس كلاسين فجاكبو لاعب مبدع أكثر ولكن كلاسين لاعب للمجموعة".

وتابع "سنفتقد ديباي وهم يفتقدون ماني وهو لاعب مميز، كنت أريده عندما كنت مدربا لمانشستر يونايتد. أنا معجب به، يمكنه فتح المباريات. السنغال ستفتقده كثيرا".

واستطرد "المباراة الأولى هي دائما الأكثر أهمية. يمكنه ضبط الإيقاغ لبقية البطولة".

اقرأ: كأس العالم - كرويف.. فيثاغورس بحذاء كرة قدم

وأتم "منتخب السنغال بط إفريقيا، وهذا ليس بالخصم السهل".

ويتواجد منتخب هولندا في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات قطر والإكوادور والسنغال.

اقرأ: كل المعلومات الخاصة بلاعبي هولندا والمدرب

وتقام منافسات كأس العالم خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

No description available.

السنغال هولندا كأس العالم مؤتمر هولندا
نرشح لكم
توتي: كأس العالم 2006 جعلتني مهما خارج روما.. ولو لم ألعب لما فازت إيطاليا باللقب "كان شرفا لي أن أمثل بلادي".. ماركوس يورينتي يعلن اعتزاله اللعب دوليا باريديس: عقوبتي مبالغ فيها.. وجافي ضربني زلزال كرة القدم مستمر.. بيان مشترك من اتحادات أوروبا وآسيا وكونكاكاف ضد إنفانتينو الأمير علي: صرف مستحقات منتخب الأردن لا يغير موقفنا من إنفانتينو فيفا يعلن دعمه لإنفانتينو.. ويعتذر عن أزمة مشروع الاستثمار ذا أثليتك: مدن أمريكية تطالب فيفا بملايين الدولارات بعد استضافة مباريات كأس العالم فينجر: إلغاء خطة استثمار فيفا كان ضروريا دون نقاش.. ولم أكن جزءا من المشروع
أخر الأخبار
عصام عبد الفتاح يكشف رأيه في قرارات حكم مباراة القمة 3 ساعة | الكرة المصرية
أبطال آسيا للنخبة - اللقاء تأخر ساعة.. رونالدو يحتفل بالوشاح السعودي بعد فوز النصر على فرغانة 3 ساعة | سعودي في الجول
الأول في القرن الحالي.. كوفنتري يصعق نيوكاسل برباعية مكررة بعد 27 عاما 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
أبطال آسيا للنخبة - بمشاركة ربيعة.. العين يكتسح القوة الجوية برباعية 4 ساعة | آسيا
الشيبي: هدفي ليس جائزة رجل المباراة بل الفوز.. وأظهرنا شخصيتنا أمام كليوباترا 4 ساعة | الدوري المصري
أحمد عبد العزيز: التوقف الدولي أحدث فارقا إيجابيا لـ سموحة 4 ساعة | الدوري المصري
بي بي سي: تغريم مرموش بسبب عدم التأمين على سيارته في إنجلترا 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
موكوينا: نسعى لزيادة عدد لاعبي بيراميدز في منتخب مصر 5 ساعة | الكرة المصرية
الأكثر مشاهدة
1 للمرة الرابعة.. منتخب مصر يتوج بلقب شمال إفريقيا للشباب ويحسم بطاقة التأهل القارية 2 وائل جمعة لـ في الجول: استبعاد ياسر إبراهيم وصلاح من قمة الزمالك.. وجاهزية 5 لاعبين 3 خبر في الجول - استبعاد ثنائي الزمالك قبل ساعات من لقاء القمة 4 انتهت الدوري التركي - سامسون (0)-(3) طرابزون.. قفزة في جدول الترتيب