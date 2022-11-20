مؤتمر فان جال: لن أكشف عن حارسي.. وسنفتقد ديباي مثل افتقاد السنغال لماني

رفض لويس فان جال المدير الفني لمنتخب هولندا الكشف عن الحارس الأساسي في افتتاح مباريات الطواحين في كأس العالم، مشيرا إلى أنه سيفتقد ديباي كما ستفتقد السنغال ماني.

ويفتتح منتخب هولندا مبارياته في المجموعة بمواجهة السنغال غدا الاثنين.

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وقال فان جال في المؤتمر الصحفي عن حراسة المرمى: "أنا أعرف من سيحرس المرمى ولكنك لن تعرف لأنني لا أتخلى دائما عن طريقتي".

وأضاف "سأخسر لاعبا مبدعا إذا غاب ممفيس ديباي، لذلك فمن المنطقي أن يلعب جاكبو وليس كلاسين فجاكبو لاعب مبدع أكثر ولكن كلاسين لاعب للمجموعة".

وتابع "سنفتقد ديباي وهم يفتقدون ماني وهو لاعب مميز، كنت أريده عندما كنت مدربا لمانشستر يونايتد. أنا معجب به، يمكنه فتح المباريات. السنغال ستفتقده كثيرا".

واستطرد "المباراة الأولى هي دائما الأكثر أهمية. يمكنه ضبط الإيقاغ لبقية البطولة".

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وأتم "منتخب السنغال بط إفريقيا، وهذا ليس بالخصم السهل".

ويتواجد منتخب هولندا في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات قطر والإكوادور والسنغال.

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وتقام منافسات كأس العالم خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.