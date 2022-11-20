بي إن سبورتس: الرئيس السيسي يتوجه إلى قطر لحضور افتتاح كأس العالم

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى دولة قطر اليوم الأحد لحضور حفل افتتاح كأس العالم.

وكشفت قناة بي إن سبورتس الإخبارية أن حضور الرئيس السيسي يأتي تلبية لدعوة تميم بن حمد آل الثاني أمير دولة قطر.

وتنطلق منافسات النسخة 22 من كأس العالم اليوم الأحد والتي تقام في دولة عربية لأول مرة.

ويلعب منتخب قطر أمام الإكوادور في مباراة الافتتاح والمقرر إقامته في تمام السادسة مساء.

أما حفل الافتتاح فينطلق في تمام الرابعة عصرا.

ويشهد كأس العالم 2022 تواجد أربعة فرق عربية.

🟥 #آخر_خبر | الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 🇪🇬 سيتوجه إلى قطر اليوم لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 تلبيةً لدعوة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني @TamimBinHamad أمير دولة قطر 🇶🇦 pic.twitter.com/sr1MvB1nJv — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) November 20, 2022

تشارك منتخبات كل من قطر والسعودية وتونس والمغرب.

وتختتم منافسات دور المجموعات في كأس العالم يوم الجمعة 2 من ديسمبر.