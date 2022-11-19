مباشر كأس الرابطة - الداخلية (1)-(2) حرس الحدود.. جوووول قااتل

السبت، 19 نوفمبر 2022 - 17:46

كتب : FilGoal

فريق حرس الحدود

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الداخلية وحرس الحدود في الدور التمهيدي لكأس الرابطة المصرية.

المباراة تقام على ملعب بتروسبورت.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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ق110. جوووووول الثاني لحرس الحدود عن طريق إمانويل من متابعة لتسديدة زيكو التي ارتدت من العارضة.

ق98. ركلة حرة مباشرة ينفذها مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" بطريقة رائعة ولكن محمد مجدي يتألق

نهاية المباراة والاتجاه للأشواط الإضافية

ق76. جووووول التعادل للداخلية عن طريق فانوم ألفريد من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق71. حووووول أول لحرس الحدود عن طريق مصطفى جمال من ركلة جزاء.

ق69. ركلة جزاء لحرس الحدود بسبب وجود لمسة يد على محمد نجيب داخل منطقة الجزاء.

ق60. تمريرة رائعة نحو عمر بسام داخل منطقة الجزاء ولكن محمد مجدي حارس الداخلية يتألق في التصدي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق35. مرور رائع من سمير فكري لاعب الداخلية ويسدد ولكن كرته تعلو المرمى.

بداية المباراة

حرس الحدود الداخلية كأس الرابطة المصرية
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