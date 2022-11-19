استراحة كأس الرابطة - الداخلية (0)-(0) حرس الحدود.. نهاية الشوط الأول

السبت، 19 نوفمبر 2022 - 17:46

كتب : FilGoal

فريق حرس الحدود

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الداخلية وحرس الحدود في الدور التمهيدي لكأس الرابطة المصرية.

المباراة تقام على ملعب بتروسبورت.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - بشكل مختلف.. كل ما تريد معرفته عن منتخبات مونديال قطر 2022 إيريك داير: سألعب في حراسة المرمى إذا طلب مني ساوثجيت.. إنه كأس العالم فيديو في الجول – رحلة عمرها 92 عاما.. كأس العالم من "كارثة ماركانا" إلى "يد الرب" وظهور مصري التشكيل - بسام يقود حرس الحدود.. وثنائي هجومي لـ الداخلية في كأس الرابطة

نهاية الشوط الأول

ق35. مرور رائع من سمير فكري لاعب الداخلية ويسدد ولكن كرته تعلو المرمى.

بداية المباراة

حرس الحدود الداخلية كأس الرابطة المصرية
نرشح لكم
كأس الرابطة - تألق الحضري يقود غزل المحلة لإنهاء مشوار أسوان بركلات الترجيح التشكيل - بسام يقود حرس الحدود.. وثنائي هجومي لـ الداخلية في كأس الرابطة انتهت كأس الرابطة - أسوان (0) 1-3 (0) غزل المحلة.. زعيم الفلاحين يتأهل كأس الرابطة – الحضري يحرس مرمى غزل المحلة.. وإيفونا يقود هجوم أسوان وصول بعثة منتخب مصر إلى القاهرة مران الأهلي - اجتماع كولر.. ومتولي يواصل البرنامج التأهيلي مواعيد مباريات اليوم السبت 19-11-2022 والقنوات الناقلة.. مباراتان في كأس الرابطة رئيس سموحة لـ في الجول: سأتقدم بشكوى للجنة الأولمبية الدولية بشأن الانتخابات
أخر الأخبار
كرة سلة - غرامات وحرمان وتحقيق مع أوجستي.. الاتحاد يعلن عقوبات مباراة الأهلي والزمالك 5 دقيقة | كرة سلة
كرة سلة - موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد في نهائي دوري المرتبط.. القنوات الناقلة 23 دقيقة | كرة سلة
أزبليكويتا: استبعاد جايا خسارة لإسبانيا.. وهذا أكثر ما يعجني في الجيل الحالي 35 دقيقة | قطر 2022
كأس العالم - قبل النسخة الـ22.. 22 شخصية بارزة في تاريخ المونديال 48 دقيقة | قطر 2022
الدرجة الثانية - بلدية المحلة ينتصر بخماسية.. وسكولز ونيمار يسجلان في فوز لافيينا 52 دقيقة | الدرجة الثانية
كأس الرابطة - تألق الحضري يقود غزل المحلة لإنهاء مشوار أسوان بركلات الترجيح ساعة | الكرة المصرية
كأس العالم - موعد مباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور.. القنوات الناقلة والمعلق ساعة | قطر 2022
استراحة كأس الرابطة - الداخلية (0)-(0) حرس الحدود.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراة مصر ضد بلجيكا.. القنوات الناقلة 2 عبد الله السعيد: الأهلي يفعل كل شيء لتدمير مستقبلي.. وقراري قتلهم 3 ليلة للنسيان.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام ساوثامبتون 4 انتهت كرة سلة - الأهلي (71)-(64) الزمالك.. الأحمر يحسم الدربي