استراحة كأس الرابطة - الداخلية (0)-(0) حرس الحدود.. نهاية الشوط الأول
السبت، 19 نوفمبر 2022 - 17:46
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الداخلية وحرس الحدود في الدور التمهيدي لكأس الرابطة المصرية.
المباراة تقام على ملعب بتروسبورت.
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نهاية الشوط الأول
ق35. مرور رائع من سمير فكري لاعب الداخلية ويسدد ولكن كرته تعلو المرمى.
بداية المباراة
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