مباشر كأس الرابطة - أسوان (0) - (0) غزل المحلة.. انطلاق الشوط الثاني

يلعب غزل المحلة ضد أسوان ضمن الدور التمهيدي لمسابقة كأس الرابطة المصري.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة اسوان وغزل المحلة.

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انطلاق الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق 45 ديلسون كاموني يسدد خلفية مزدوجة ولكن محمود الحضري يتألق مجددا ويحولها إلى ركلة ركنية

ق43 تسديدة خطيرة من أوروك لاعب غزل المحلة يتصدى لها عمرو حسام ببراعة

ق32 تبديل اضطراري لنادي أسوان بخروج ماليك إيفونا ونزول ديلسون كاموني

ق24 ركلة ركنية لأسوان على يسار مرمى غزل المحلة، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها محمد عطوة بتسديدة سيئة مرت دون خطورة على المرمى

ق12 هجمة خطيرة لنادي أسوان وتسديدة قوية من محمد ناجي ينقذها الحضري حارس غزل المحلة

ق10 انطلاقة رائعة من اوروك لاعب غزل المحلة لكن عرضيته تصل سهلة إلى عمرو حسام

ق8 أسوان يرد بهجمة منظمة لكن الكرة العرضية الخطيرة لم تجد متابع داخل منطقة جزاء غزل المحلة

ق7 عمرو حسام يتألق مجددا ويحول تصويبة عبده يحيى القوية إلى ركلة ركنية

ق6 عمرو حسام ينقذ فرصة هدف محقق بعد تصويبة قوية من خالد الإخميمي

ق5 ضغط مبكر من هجوم أسوان على مرمى غزل المحلة

انطلاق المباراة