مباشر – مصر (2) - (1) بلجيكا.. تغيير دفاعي للمنتخب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مصر وبلجيكا الودية التي تقام في الكويت في إطار استعدادات الأخير لخوض منافسات كأس العالم 2022.

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ق 76: مشاركة أسامة جلال بدلا من علي جبر الذي خرج متأثرا بالإصابة.

ق 75: كاراسكو يمرر عرضية أرضية من الجهة اليسرى ويودعها لويس أوبيندا في الشباك.

ق 72: مشاركة أحمد سيد "زيزو" بدلا من مصطفى محمد في أول تغيير للمنتخب.

ق 71: خروج إدين هازارد ومشاركة توماس مونييه عوضا عنه.

ق 52: بينية جديدة من صلاح وتريزيجيه يسدد من خارج منطقة الجزاء لتصل الكرة سهلة في يد كورتوا.

ق 46: جووووووووووووووول الثااااااااااااااني.. بينية من صلاح لتريزيجيه الذي ينفرد ويسدد في الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق33: جوووووووووووووووووووول مصطفى محمد يسجل بتصويبة رائعة هدف مصر الأول في شباك كورتوا

ق21: هجمة خطيرة لمنتخب مصر أنهاها تريزيجيه بتسديدة في جسد كورتوا بعد بينية جميلة من النني.

ق11: تسديدة صاروخية من تريزيجيه تصدى لها كورتوا وحولها لركلة ركنية.

ق10: العارضة تحرم باتشواي من هدف محقق بعد بينية جميلة من دي بروين.

ق4: الحكم يشير لعدم وجود ركلة جزاء على حجازي.

ق3: مطالبات بركلة جزاء لبلجيكا بداعي ركلة جزاء بداعي لمسة يد على حجازي.

انطلاق المباراة.