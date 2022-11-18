مباشر – مصر (2) - (1) بلجيكا.. تغيير دفاعي للمنتخب
الجمعة، 18 نوفمبر 2022 - 16:13
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مصر وبلجيكا الودية التي تقام في الكويت في إطار استعدادات الأخير لخوض منافسات كأس العالم 2022.
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ق 76: مشاركة أسامة جلال بدلا من علي جبر الذي خرج متأثرا بالإصابة.
ق 75: كاراسكو يمرر عرضية أرضية من الجهة اليسرى ويودعها لويس أوبيندا في الشباك.
ق 72: مشاركة أحمد سيد "زيزو" بدلا من مصطفى محمد في أول تغيير للمنتخب.
ق 71: خروج إدين هازارد ومشاركة توماس مونييه عوضا عنه.
ق 52: بينية جديدة من صلاح وتريزيجيه يسدد من خارج منطقة الجزاء لتصل الكرة سهلة في يد كورتوا.
ق 46: جووووووووووووووول الثااااااااااااااني.. بينية من صلاح لتريزيجيه الذي ينفرد ويسدد في الشباك.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق33: جوووووووووووووووووووول مصطفى محمد يسجل بتصويبة رائعة هدف مصر الأول في شباك كورتوا
ق21: هجمة خطيرة لمنتخب مصر أنهاها تريزيجيه بتسديدة في جسد كورتوا بعد بينية جميلة من النني.
ق11: تسديدة صاروخية من تريزيجيه تصدى لها كورتوا وحولها لركلة ركنية.
ق10: العارضة تحرم باتشواي من هدف محقق بعد بينية جميلة من دي بروين.
ق4: الحكم يشير لعدم وجود ركلة جزاء على حجازي.
ق3: مطالبات بركلة جزاء لبلجيكا بداعي ركلة جزاء بداعي لمسة يد على حجازي.
انطلاق المباراة.