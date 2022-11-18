مباشر – مصر (2) - (1) بلجيكا.. تغيير دفاعي للمنتخب

الجمعة، 18 نوفمبر 2022 - 16:13

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي منتخب مصر بعد الفوز على الكاميرون

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مصر وبلجيكا الودية التي تقام في الكويت في إطار استعدادات الأخير لخوض منافسات كأس العالم 2022.

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ق 76: مشاركة أسامة جلال بدلا من علي جبر الذي خرج متأثرا بالإصابة.

ق 75: كاراسكو يمرر عرضية أرضية من الجهة اليسرى ويودعها لويس أوبيندا في الشباك.

ق 72: مشاركة أحمد سيد "زيزو" بدلا من مصطفى محمد في أول تغيير للمنتخب.

ق 71: خروج إدين هازارد ومشاركة توماس مونييه عوضا عنه.

ق 52: بينية جديدة من صلاح وتريزيجيه يسدد من خارج منطقة الجزاء لتصل الكرة سهلة في يد كورتوا.

ق 46: جووووووووووووووول الثااااااااااااااني.. بينية من صلاح لتريزيجيه الذي ينفرد ويسدد في الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق33: جوووووووووووووووووووول مصطفى محمد يسجل بتصويبة رائعة هدف مصر الأول في شباك كورتوا

ق21: هجمة خطيرة لمنتخب مصر أنهاها تريزيجيه بتسديدة في جسد كورتوا بعد بينية جميلة من النني.

ق11: تسديدة صاروخية من تريزيجيه تصدى لها كورتوا وحولها لركلة ركنية.

ق10: العارضة تحرم باتشواي من هدف محقق بعد بينية جميلة من دي بروين.

ق4: الحكم يشير لعدم وجود ركلة جزاء على حجازي.

ق3: مطالبات بركلة جزاء لبلجيكا بداعي ركلة جزاء بداعي لمسة يد على حجازي.

انطلاق المباراة.

مصر بلجيكا
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