مباشر – مصر (0) - (0) بلجيكا.. العارضة تحرم باتشواي من هدف محقق

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مصر وبلجيكا الودية التي تقام في الكويت في إطار استعدادات الأخير لخوض منافسات كأس العالم 2022.

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ق11: تسديدة صاروخية من تريزيجيه تصدى لها كورتوا وحولها لركلة ركنية.

ق10: العارضة تحرم باتشواي من هدف محقق بعد بينية جميلة من دي بروين.

ق4: الحكم يشير لعدم وجود ركلة جزاء على حجازي.

ق3: مطالبات بركلة جزاء لبلجيكا بداعي ركلة جزاء بداعي لمسة يد على حجازي.

انطلاق المباراة.