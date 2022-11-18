مباشر – مصر (0) - (0) بلجيكا.. العارضة تحرم باتشواي من هدف محقق
الجمعة، 18 نوفمبر 2022 - 16:13
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مصر وبلجيكا الودية التي تقام في الكويت في إطار استعدادات الأخير لخوض منافسات كأس العالم 2022.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا
ق11: تسديدة صاروخية من تريزيجيه تصدى لها كورتوا وحولها لركلة ركنية.
ق10: العارضة تحرم باتشواي من هدف محقق بعد بينية جميلة من دي بروين.
ق4: الحكم يشير لعدم وجود ركلة جزاء على حجازي.
ق3: مطالبات بركلة جزاء لبلجيكا بداعي ركلة جزاء بداعي لمسة يد على حجازي.
انطلاق المباراة.
نرشح لكم
مارتينيز يوضح سبب اختيار بلجيكا لمواجهة مصر قبل كأس العالم تشكيل بلجيكا – دي بروين وهازارد وكاراسكو أساسيون ضد مصر زيزو: لا أشعر بتأنيب الضمير بسبب ركلة الترجيح ضد السنغال.. لم أتعمد إهدارها تشكيل مصر – تريزيجيه والنني أساسيان.. ومحمود حمادة يُكمل ثلاثي الوسط ضد بلجيكا أفشة: الليزر أمام السنغال؟ لا أحب الأعذار.. وأقتدى برد فعل رونالدو على الانتقادات خبر في الجول - مفاضلة من فيتوريا في مركز الظهير الأيسر قبل لقاء بلجيكا خبر في الجول - صلاح يعود لمعسكر منتخب مصر بطائرة خاصة خبر في الجول - بعد انسحاب كوستاريكا.. عرض مادي لتنظيم مباراة بين مصر والعراق بشرط
أخر الأخبار
قطر تحظر الخمور في ملاعب كأس العالم 13 دقيقة | قطر 2022