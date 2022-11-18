محاميه: أزمة كهربا ستنتهي خلال أيام.. ونصف الغرامة يتحملها ديسبورتيفو أفيش

الجمعة، 18 نوفمبر 2022 - 12:12

كتب : FilGoal

كهربا الأهلي إنبي كأس مصر

كشف أشرف عبد العزيز محامي محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي عن اقتراب حل أزمة إيقافه خلال أيام بدفع الغرامة الموقعة عليه لصالح الزمالك.

وتحدث محامي كهربا عبر قناة "إم بي سي مصر" قائلا: "سندفع الغرامة قريبا وهو يتدرب حاليا وكل شيء يسير جيدا وسيعود للعب مجددا".

وأضاف "خلال أيام ستنتهي أزمة كهربا وهذا تصريح على لساني وأنا محامي كهربا وسينتهي الإيقاف بسداد الغرامة وعلى حسب العقوبة الموقعة على كهربا سندفعها فهناك جزء عليه وجزء على النادي البرتغالي".

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وبسؤاله عن هل قيمة الغرامة الموقعة على كهربا قدرها 2 مليون و400 ألف دولار أجاب "لا الغرامة نصفها عليه ونصفها الآخر على النادي".

وسُئل عن نسبة الـ5% الفوائد أجاب باقتضاب "سندفع".

وأردف "كهربا عليه نصف الغرامة فقط وسندفعها".

وبسؤاله عما يحدث لو كهربا دفع الغرامة والنادي البرتغالي لم يدفع رد أشرف عبد العزيز "وقتها سوف نكشف التفاصيل لن أتحدث أكثر من ذلك".

كهربا (28 عامًا) رحل عن الزمالك في يوليو 2019، خطوة تم اعتبارها غير قانونية وترتب عليها معاقبته بغرامة كبيرة.

ولعب كهربا بعدها لعدة أشهر في ديسبورتيفو أفيش، ثم انتقل مجانًا إلى الأهلي في يناير 2020.

وخاض كهربا 62 مباراة مع الأهلي، سجل خلالها 17 هدفًا وصنع 9 أهداف، وتوج معه بدوري أبطال إفريقيا بين عدة ألقاب أخرى.

لكن بعد خروجه من حسابات المدير الفني الأسبق بيتسو موسيماني، خرج كهربا معارًا إلى هاتايسبور التركي حيث سجل معه هدفًا وحيدًا في 12 مباراة خاضها.

وأوضحت إدارة الزمالك في أكثر مناسبة سابقة أنها لا تنوي التفاوض مطلقًا على جدولة الغرامة.

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