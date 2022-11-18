الاستعداد الأخير.. البرتغال تسحق نيجيريا برباعية قبل كأس العالم

أنهى منتخب البرتغال استعدادته لخوض نهائيات كأس العالم 2022 بالفوز 4-0 على نيجيريا في المباراة التي أقيمت على ملعب جوزيه ألافالادي.

ويتواجد منتخب البرتغال في المجموعة الثامنة والتي تضم غانا وأوروجواي وكوريا الجنوبية.

وتقدم منتخب البرتغالي عن طريق لاعب وسطه، برونو فيرنانديز في الدقيقتين التاسعة والخامسة والثلاثين.

مع بداية الشوط الثاني أجرى فيرناندو سانتوس المدير الفني للبرتغال 4 تغييرات أراح بها روبن دياش وبرونو سيلفا ونونو مينديش وبرونو فيرنانديز.

في الدقيقة 81 أهدر إيمانويل دينيس فرصة لنيجيريا لتقليص الفارق بإهدار ركلة جزاء.

وبعد دقيقة سجل البديل جونسالو راموس هدف البرتغال الثالث.

وأعقبها مباشرة سجل البديل الآخر جواو ماريو هدف البرتغال الرابع.

ويبدأ منتخب البرتغال مشواره يوم 24 نوفمبر المقبل بمواجهة غانا، والتي تأهلت لنهائيات كأس العالم على حساب نيجيريا.