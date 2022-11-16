مباشر كرة يد - سيدات مصر (3)-(0) السنغال.. تقدم الفراعنة
الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 - 21:15
كتب : FilGoal
يلعب منتخب مصر لسيدات كرة اليد أمام السنغال في ربع نهائي بطولة إفريقيا والمقامة في السنغال.
ويصعد المتأهل من المباراة إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا ولمنافسات بطولة العالم المقرر إقامتها في نوفمبر 2023.
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3-0 لسيدات مصر بعد مرور 5 دقائق
انطلاق المباراة
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