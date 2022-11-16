مباشر كرة يد - سيدات مصر (3)-(0) السنغال.. تقدم الفراعنة

الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 - 21:15

كتب : FilGoal

منتخب سيدات مصر - كرة يد

يلعب منتخب مصر لسيدات كرة اليد أمام السنغال في ربع نهائي بطولة إفريقيا والمقامة في السنغال.

ويصعد المتأهل من المباراة إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا ولمنافسات بطولة العالم المقرر إقامتها في نوفمبر 2023.

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3-0 لسيدات مصر بعد مرور 5 دقائق

انطلاق المباراة

كرة يد منتخب السيدات مصر السنغال
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