مباشر كرة سلة - الأهلي (57)-(53) الزمالك.. الفترة الرابعة
الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 - 17:06
كتب : FilGoal
يلعب الأهلي أمام الزمالك في ذهاب دوري مرتبط الرجال ضمن منافسات الفريق الأول على صالة برج العرب.
وكان فريق مرتبط الأهلي قد حقق الفوز في ذهاب تحت 16 عاما.
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الفترة الرابعة
نهاية الفترة الثالثة
57-53 الأهلي يتقدم رغم تقليص الفارق للزمالك
57-49 للأهلي
50-45 تقدم الأهلي وصحوة حمراء
43-42 تقدم أول للأهلي ومتبقي 7 دقائق
40-40 التعادل
الفترة الثالثة
38-34 نهاية الفترة الثانية بتقدم الزمالك بـ 4 نقاط
33-28 أحمد مهيب يرد بثلاثية ومتبقي 2:15 ثانية
33-25 ثلاثية من أحمد عزب توسع الفارق
30-25 الأهلي يقلص الفارق ومتبقي 4 دقائق
23-14 الزمالك يوسع الفارق
الفترة الثانية
16-12 نهاية الفترة الأولى
15-10 ثلاثية من عمر هشام يوسع الفارق للزمالك
12-10 الفارق يتقلص ومتبقي 2:20
12-6 تقدم الزمالك مستمر ومتبقي 4:08
6-2 تقدم للزمالك ومتبقي 7:26
الفترة الأولى
انطلاق المباراة