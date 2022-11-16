مباشر كرة سلة - الأهلي (57)-(53) الزمالك.. الفترة الرابعة

الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 - 17:06

كتب : FilGoal

الزمالك والأهلي - كرة سلة

يلعب الأهلي أمام الزمالك في ذهاب دوري مرتبط الرجال ضمن منافسات الفريق الأول على صالة برج العرب.

وكان فريق مرتبط الأهلي قد حقق الفوز في ذهاب تحت 16 عاما.

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الفترة الرابعة

نهاية الفترة الثالثة

57-53 الأهلي يتقدم رغم تقليص الفارق للزمالك

57-49 للأهلي

50-45 تقدم الأهلي وصحوة حمراء

43-42 تقدم أول للأهلي ومتبقي 7 دقائق

40-40 التعادل

الفترة الثالثة

38-34 نهاية الفترة الثانية بتقدم الزمالك بـ 4 نقاط

33-28 أحمد مهيب يرد بثلاثية ومتبقي 2:15 ثانية

33-25 ثلاثية من أحمد عزب توسع الفارق

30-25 الأهلي يقلص الفارق ومتبقي 4 دقائق

23-14 الزمالك يوسع الفارق

الفترة الثانية

16-12 نهاية الفترة الأولى

15-10 ثلاثية من عمر هشام يوسع الفارق للزمالك

12-10 الفارق يتقلص ومتبقي 2:20

12-6 تقدم الزمالك مستمر ومتبقي 4:08

6-2 تقدم للزمالك ومتبقي 7:26

الفترة الأولى

انطلاق المباراة

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