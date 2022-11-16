استراحة بالفيديو - الإمارات (0)-(4) الأرجنتين.. نهاية الشوط الأول

الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 - 17:00

كتب : FilGoal

الأرجنتين

يحل منتخب الأرجنتين ضيفا على الإمارات على استاد محمد بن زايد في مباراة ودية بين الفريقين.

وتعتبر تلك المواجهة آخر استعدادات الأرجنتين قبل خوض منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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نهاية الشوط الأول بتقدم الأرجنتين 4/صفر

ق44 جوووووووووول ميسي بقدهه اليمنى

ق36 جوووووول دي ماريا مجددا

ق25 جووووووول دي ماريا

ق 17: جووووول خوليان ألفاريز والهدف الأول بصناعة ميسي

انطلاق المباراة

كأس العالم الأرجنتين الإمارات مباراة ودية
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