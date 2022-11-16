استراحة بالفيديو - الإمارات (0)-(4) الأرجنتين.. نهاية الشوط الأول
الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 - 17:00
كتب : FilGoal
يحل منتخب الأرجنتين ضيفا على الإمارات على استاد محمد بن زايد في مباراة ودية بين الفريقين.
وتعتبر تلك المواجهة آخر استعدادات الأرجنتين قبل خوض منافسات كأس العالم 2022 في قطر.
-----------------
نهاية الشوط الأول بتقدم الأرجنتين 4/صفر
ق44 جوووووووووول ميسي بقدهه اليمنى
ق36 جوووووول دي ماريا مجددا
ق25 جووووووول دي ماريا
ق 17: جووووول خوليان ألفاريز والهدف الأول بصناعة ميسي
انطلاق المباراة
نرشح لكم
كيروش ردا على قيادته لأمة تقمع حقوق المرأة: كم ستدفعون لي مقابل إجابتي؟ زلاتكو: حققنا أهدافنا في مواجهة السعودية رينار: لعبنا بقوة أمام كرواتيا.. وهذا ما ينقصنا في مواجهة الأرجنتين النصيب الأكبر لـ المغرب.. 137 لاعبا يمثلون منتخبات لم يولدوا بها حارس المغرب: نسعى للفوز على كرواتيا لاهدائه لـ أمين حاريث اختبر معلوماتك عن أشهر مباريات السعودية في كأس العالم اختبر معلوماتك - هل تتذكر نهائي كأس العالم 2002 جيدا؟ كأس العالم - صرخة كارلوس وبيع اللقاء لـ فرنسا.. ماذا حدث لـ رونالدو في نهائي 98؟