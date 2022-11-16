إيقاف ليفاندوفسكي 3 مباريات

الأربعاء، 16 نوفمبر 2022 - 14:35

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي

أعلنت لجنة الانضباط في رابطة الدوري الإسباني إيقاف روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة 3 مباريات.

وتعرض ليفاندوفسكي للطرد أمام أوساسونا في الدوري الإسباني بعد تلقي بطاقتين صفراوين في الشوط الأول.

العقوبة تعني إيقاف النجم البولندي عن مباريات إسبانيول وأتليتكو مدريد وريال بيتيس، وذلك بعد انتهاء كأس العالم.

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وفقا لموندو ديبورتيفو فإن غياب ليفاندوفسكي لـ3 مباريات في الدوري لأن حكم المباراة قد كتب في تقريره أن اللاعب البرتغالي قد أشار بإشارات غير لائقة تعبر عن رفضه للقرار أثناء خروجه للملعب ومرة ثانية تجاه الحكم الرابع.

كما تم إيقاف جيرارد بيكيه مدافع برشلونة لمدة 4 مباريات، لكنه أعلن اعتزاله كرة القدم قبل أيام.

وسجل ليفاندوفسكي حتى الآن 13 هدفا مع برشلونة في الدوري خلال 14 مباراة منذ انضمامه للفريق ويحتل صدارة قائمة الهدافين.

ورفع برشلونة رصيده إلى 37 نقطة في الصدارة ليوسع الفارق مع ملاحقه ريال مدريد إلى 5 نقاط.

وضمن الفريق أن يبقى في المركز الأول حتى نهاية كأس العالم 2022.

روبرت ليفاندوفسكي برشلونة
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