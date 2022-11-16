لابورتا: لن نتعاقد مع لاعبين جدد في يناير.. وهذا سبب اعتزال بيكيه

شدد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة على صعوبة التعاقد مع لاعبين جدد خلال شهر يناير بسبب قوانين اللعب المالي النظيف في إسبانيا.

وقال لابورتا في حوار مع صحيفة موندو ديبورتيفو: "كان علينا القيام ببعض الروافع التي كانت عمليات اقتصادية أنقذت النادي من الخراب والآن الوضع الاقتصادي للنادي يتعافى ونتوقع أكثر من مليار يورو كدخل ولكن على الرغم من ذلك فإن قوانين اللعب المالي النظيف في إسبانيا ستمنعنا من التعاقد مع أي لاعبين".

وتابع "نحن وبعض أندية الدوري الإسباني الآخر نحاول إقناع الرابطة بأن يكونوا أكثر مرونة وأن تسمح لنا ببعض العمليات الأخرى ليقوي برشلونة نفسه أكثر".

واستمر "الوضع أكثر مرونة في الدوري الإنجليزي عن إسبانيا وهذا ليس منطقيا بالنسبة لي ويجب أن تكون قواعد اللعب المالي النظيف متساوية في جميع الدوريات الأوروبية لان هناك تفاوتات في هذا الأمر".

وشدد "اعتزال بيكيه كان لأسباب رياضية، تشافي هيرنانديز كان واضحا معه في بداية الموسم وأخبره بنيته في تجديد الفريق ولذلك اتخذ هذا القرار وقد قرر بنفسه كما ينبغي أن يكون عليه الأمر ونحن نحترم ذلك على الرغم من إننا بذلنا مجهودا كبيرا في محاولة تمديد عقده".

وأضاف "بيكيه واحد من أفضل المدافعين في تاريخ برشلونة وهو شخص استثنائي حقق الكثير في مسيرته الرياضية وسأبقى ممتنا له كشخص حاول مساعدة النادي على العمل بشكل أفضل".

وأردف "الإقصاء من دوري أبطال أوروبا كان ضربة كبيرة بالنسبة لنا ولكن أولويتنا هذا الموسم هي التتويج بالدوري ولكن بكل تأكيد كنا نتمنى الاستمرار في دوري الأبطال أيضا".

وأتم "تشافي يقوم بعمل رائع وهو مدرب يفهم النادي بشكل مثالي ويعلم طريقة لعب برشلونة بجانب أنه شخص جيد ونحن سعداء بوجوده وأنا متأكد أن الفريق سيتطور".

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن ريال مدريد بعد إنقضاء 14 جولة.

وسيبدأ برشلونة مبارياته في عقب نهاية فترة التوقف الدولي بمواجهة إسبانيول في الجولة الـ 15.